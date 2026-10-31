Investor Samih Sawiris baut in Andermatt UR ein weiteres Luxushotel: «The Alpinist» eröffnet im Dezember 2027. Das Fünf-Sterne-Hotel mit 66 Zimmern, Residenzen und Erlebnisangeboten soll neue Gäste ins Urserental ziehen. Der Hoteldirektor kommt aus dem Berner Oberland.

Darum gehts Samih Sawiris baut in Andermatt UR das Luxushotel «The Alpinist» bis 2027

Das Hotel bietet 66 Zimmer, 164 Residenzen und exklusive Freizeitangebote

Ein 5000 m² grosses Sportzentrum für alle öffnet 2032/33 in Andermatt

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Samih Sawiris (69) baut Andermatt UR beharrlich zur noblen Alpendestination aus. Nach dem berühmten «The Chedi» und dem «Radisson Blu» entsteht im Urner Bergdorf bereits das nächste Luxushotel. Im Dezember 2027 soll das «The Alpinist» seine Türen öffnen. Das Fünf-Sterne-Hotel hat 66 Zimmer und 164 edle Residenzen – und soll weitere zahlungskräftige Gäste ins Urserental locken.

Das Hotel wird derzeit im neuen Ortsteil Andermatt Reuss hochgezogen. Es liegt direkt an der Fussgängerzone, die Sawiris besonders am Herzen liegt. Das «The Alpinist» mit seiner markanten Architektur hat Restaurants, Bars, einen grosszügigen Wellnessbereich und spektakuläre Innen- und Aussenpools. Schon ein Jahr bevor die ersten Gäste einziehen, ist klar: Für Andermatt ist das Projekt ein weiterer Meilenstein.

Hoteldirektor kommt aus Wengen BE

Das «The Alpinist» soll aber nicht einfach nur ein zusätzliches Luxushotel sein. Das Konzept unterscheidet sich von dem anderer Häuser im Ort. Angesprochen werden vor allem sportliche Gäste, die tagsüber Ski fahren, klettern oder biken und sich abends verwöhnen lassen möchten. Dafür gibt es einen «Alpine Experience Hub», an dem sich Gäste individuelle Aktivitäten in den Alpen organisieren lassen können. Eine entsprechende Stelle ist derzeit ausgeschrieben. Persönliche «Alpine Butler» sollen den Gästen massgeschneiderte Erlebnisse in der Bergwelt ermöglichen.

Jetzt steht auch fest, wer den Luxustempel führen wird: Lorenz Maurer (55) übernimmt am 1. Dezember 2026 die Leitung, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der erfahrene Hotelier kommt vom Grand Hotel Belvedere in Wengen BE. Zuvor führte er das Designhotel «The Cambrian» in Adelboden BE. Maurer hat schon bald alle Hände voll zu tun. Er muss das Team zusammenstellen, den Hotelbetrieb organisieren und die Eröffnung vorbereiten.

Mega-Sportzentrum fürs Volk

Der ägyptische Investor baut aber längst nicht nur für seine vermögenden Gäste. Sondern auch für die Einheimischen. So erhält Andermatt ein riesiges Sportzentrum. Sawiris investiert Millionen in ein Projekt mit Schwimmbad, Spa, Kletterhalle und Eisfeld. Die 5000 Quadratmeter grosse Anlage soll 2032/33 eröffnet werden und zum neuen Herzstück des Dorfes werden.

Der Neubau soll künftig das Dorfzentrum von Andermatt mit dem neuen Ortsteil Andermatt Reuss verbinden und als Treffpunkt für Einheimische, Zweitwohnungsbesitzer und Touristen dienen. Sawiris nimmt auch auf Wünsche der Bevölkerung Rücksicht. In einer Umfrage und einem öffentlichen Workshop wurden vor allem Wasserwelt, Wellness, Fitness sowie familienfreundliche Indoor-Angebote gefordert. Auch Kletter- und Eisangebote standen weit oben auf der Wunschliste.