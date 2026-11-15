800 Schweizer Hotels klagen gegen Booking.com

Booking.com steht in Amsterdam vor einer der grössten Kartellklagen Europas: Über 18’000 Beherbergungsbetriebe, auch rund 800 aus der Schweiz, fordern Schadenersatz. Worum geht es konkret?

Darum gehts 18’135 Betriebe, 800 aus der Schweiz, klagen gegen Booking

Hotelleriesuisse verlangt wegen Undercutting strengere Regeln

In der Schweiz fehlt es bisher an vergleichbaren rechtlichen Grundlagen, um gegen solche Praktiken vorzugehen

Marian Nadler Redaktor News

18’135 Hotels und andere Beherbergungsbetriebe aus ganz Europa, darunter rund 800 aus der Schweiz, fordern Schadenersatz von der Buchungsplattform Booking.com. Der Grund: Jahrelang nutzte das Unternehmen wettbewerbswidrige Paritätsklauseln, die den Betrieben verboten, ihre Zimmer auf anderen Plattformen oder direkt günstiger anzubieten. Die europaweite Sammelklage wurde nun beim Bezirksgericht in Amsterdam eingereicht – und zählt zu den grössten kartellrechtlichen Schadenersatzklagen in ganz Europa.

Hotelleriesuisse, der Verband der Schweizer Hotellerie, unterstützt die heimischen Betriebe in diesem Verfahren. «Die hohe Beteiligung zeigt die Unzufriedenheit vieler Betriebe mit den Geschäftsbedingungen der Buchungsplattformen», sagt Christian Hürlimann, Direktor von Hotelleriesuisse. «Viele Hotels sind für ihre internationale Sichtbarkeit auf diese Plattformen angewiesen, haben jedoch kaum Einfluss auf deren Geschäftsbedingungen. Mit der Sammelklage setzt sich die Branche rückwirkend gegen marktverzerrende Praktiken ein.»

Hotelleriesuisse fordert strengere Regeln für Onlineplattformen

Die Paritätsklauseln, die Booking.com zwischen 2004 und 2024 verwendete, hätten laut den Klägern zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen geführt – unter anderem durch überhöhte Kommissionen und Einschränkungen im Direktvertrieb. Obwohl Paritätsklauseln in der Schweiz seit dem 1. Dezember 2022 gesetzlich verboten sind, basiert die Klage auf der Annahme, dass diese bereits zuvor gegen geltendes europäisches und schweizerisches Kartellrecht verstossen haben. Das Amtsgericht Berlin hatte dazu in einem Verfahren deutscher Hoteliers bereits erstinstanzlich entschieden.

Doch selbst nach dem Verbot bleiben Herausforderungen bestehen. Eine Umfrage von Hotelleriesuisse zeigt, dass rund die Hälfte der befragten Betriebe von «Undercutting» betroffen ist. Dabei senken Buchungsplattformen eigenmächtig die Preise, indem sie auf einen Teil ihrer Provision verzichten. Zudem beklagen Hotels die Intransparenz bei Suchergebnis-Rankings: Wie stark beeinflussen Preise auf anderen Kanälen, kostenpflichtige Partnerprogramme oder höhere Kommissionen die Platzierung in den Suchergebnissen? Antworten darauf bleiben aus.

Während die EU-Kommission bereits am 21. Oktober 2026 eine Untersuchung gegen Booking.com eingeleitet hat, fehlt es in der Schweiz bisher an vergleichbaren rechtlichen Grundlagen, um gegen solche Praktiken vorzugehen. Hotelleriesuisse fordert deshalb strengere Regeln für Onlineplattformen und hat sich in der Vernehmlassung zum Bundesgesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen entsprechend eingebracht. Doch bislang sieht der Bundesrat keinen Handlungsbedarf für eine stärkere Regulierung des Onlinebuchungsmarkts.