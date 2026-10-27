Koch des Jahres verlässt Tessiner Spitzen-Restaurant – und geht nach Bad Ragaz

Star-Koch Marco Campanella verlässt die Tschuggen Collection nach über zwölf Jahren. Ab Mai 2027 übernimmt der «Koch des Jahres» 2025 das Fine Dining im Grand Resort Bad Ragaz.

Darum gehts Star-Koch Marco Campanella verlässt Tschuggen Collection nach über zehn Jahren

Ab Mai 2027 leitet er Fine Dining im Grand Resort Bad Ragaz SG

Campanella bringt seine Küchenbrigade mit, inklusive Souschef Jonas Fechner

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Knall in der Schweizer Spitzengastronomie! Marco Campanella (34) gehört zu den besten Köchen der Schweiz. Er hat 19 GaultMillau-Punkte, zwei Michelin-Sterne und ist «Koch des Jahres» 2025. Jetzt verlässt er nach über zwölf Jahren die Tschuggen Collection, wie das Gastromagazin «GaultMillau» berichtet. Campanella führt aktuell die beiden «La Brezza»-Restaurants: im Sommer im Hotel Eden Roc in Ascona TI, im Winter im Tschuggen Grand Hotel in Arosa GR. Ende Februar 2027 ist dort Schluss.

Denn der gefeierte Spitzenkoch übernimmt ab Mai 2027 das Fine Dining im Grand Resort in Bad Ragaz SG. Dort tritt er die Nachfolge von Sven Wassmer (39) an, der das Luxusresort mit drei Michelin-Sternen nach acht Jahren verlässt. Ende Februar 2027 hört er auf im Restaurant «Memories», wo der Aargauer mit drei Michelin-Sternen und 18 GaultMillau-Punkten in der Küche wirkte.

Küchenbrigade nimmt er grad mit

Bemerkenswert: Gastro-Star Campanella kommt nicht allein nach Bad Ragaz. Ein Grossteil seiner eingespielten Küchenbrigade folgt ihm. Auch Sous-Chef Jonas Fechner kehrt an seine Seite zurück. Der junge Deutsche sammelte zuletzt Erfahrungen bei Spitzenköchen wie Andreas Caminada und Heiko Nieder, wie «GaultMillau» weiss.

«Nach zehn Jahren war der nächste Schritt fällig», erklärt Campanella gegenüber dem Gastroportal. Angebote gab es mehrere, darunter eines von der Villa Florhof in Zürich. Doch Bad Ragaz machte das Rennen. Hinter dem Wechsel stecken aber nicht nur berufliche Gründe. Das ständige Pendeln zwischen Ascona und Arosa wurde für den Familienvater zur Belastung. Im Frühling zieht Campanella mit Ehefrau Sara und Tochter Enola in die Bündner Herrschaft.

Bei der Tschuggen Collection bedauert man den Abgang des Spitzenkochs, respektiert aber dessen Entscheidung. «Marco Campanella hat die kulinarische Entwicklung des La Brezza und damit auch der Tschuggen Collection über ein Jahrzehnt entscheidend geprägt», lässt sich CEO Leo Maissen in einer Mitteilung zitieren. Er bedankt sich für das «kompromisslose Engagement, seine aussergewöhnliche Kreativität und seine inspirierende Leidenschaft».