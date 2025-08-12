US-Börse reagiert positiv auf neue Inflationszahlen

Von Robin Wegmüller, Redaktor Wirtschafts-Desk

Anlegerinnen und Anleger warteten gespannt auf den heutigen Tag. Denn das US-Arbeitsministerium teilte am Dienstag die neuen Inflationszahlen mit. Diese sollten auch Aufschluss geben, wie stark Donald Trumps Zölle die Preise ansteigen lässt. Jetzt ist klar: Die Teuerung hat sich im Juli nicht verändert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat steht sie weiterhin bei 2,7 Prozent.

Die Kerninflation ist allerdings auf 3,1 Prozent gestiegen. Bei ihrer Berechnung werden die schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie ausgeklammert. Darum gibt sie eine bessere Auskunft über den Inflationstrend als die normale Inflation, die sämtliche Güter betrachtet.

Trotzdem haben Ökonomen einen stärkeren Anstieg erwartet. Dementsprechend positiv reagiert die amerikanische Börse. Eine Viertelstunde nach Börseneröffnung steht der Dow Jones 0,6 Prozent im Plus. Der technisch angehauchte Nasdaq liegt sogar 0,75 Prozent im grünen Bereich. Der Schweizer SMI verzeichnet derweil leichte Verluste und steht bei 0,3 Prozent im Minus.