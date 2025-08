1/5 Am Montag könnte es zum bösen Erwachen an der Schweizer Börse kommen. Foto: EPA

Darum gehts Trump kündigt neue Mega-Zölle an

Schweizer Unternehmen mit hohem Exportanteil besonders betroffen

SMI verlor im April 8,5 Prozent nach Trumps globaler Zollankündigung

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es war die Nachricht, die niemand in der Schweiz hören wollte. An unserem Nationalfeiertag kündigte Donald Trump (79) den neuen Mega-Zoll an – satte 39 Prozent. Die Schweiz steht in Europa mit dem mit Abstand schlechtesten Zolldeal da.

Aktuell bibbern nicht nur betroffenen Schweizer Firmen, sondern auch Anlegerinnen und Anleger. Denn der US-Präsident hat die Börse bereits im April mit seiner globalen Zollankündigung auf Talfahrt geschickt. Der SMI verlor damals in fünf Tagen 8,5 Prozent – die gesamten Jahresgewinne waren auf einen Schlag ausradiert. Kommt es jetzt am Montag nochmals zum bösen Erwachen an der Schweizer Börse?

«Deutliche Verluste im SMI»

«Nach dem US-Zollentscheid ist ein schwacher Wochenstart am Schweizer Aktienmarkt sehr wahrscheinlich», erklärt Roman Przibylla (40), Anlageexperte bei Maverix Securities AG, gegenüber Blick. Am Freitag war die Börse aufgrund des Feiertags geschlossen. «Ausserbörsliche Indikationen deuten aber bereits auf deutliche Verluste im SMI hin.» Titel wie Logitech, ABB oder UBS notieren teilweise 3 bis 4 Prozent im Minus.

Die Nervosität der vergangenen Tage dürfte sich am Montag direkt im Handel fortsetzen. Und das, obwohl im laufenden Börsenjahr ein gewisser protektionistischer Unterton einkalkuliert war. «Die Höhe der angekündigten Zölle kam aber für viele Marktteilnehmer überraschend», so Przibylla. «Bislang haben viele mit einem Zollsatz von 15 bis 20 Prozent gerechnet, nicht mit 39 Prozent.»

Zudem treffe die Massnahme auch symbolisch. «Sie stellt plötzlich langjährig stabile Wirtschaftsbeziehungen infrage.» Gemäss dem Anlageexperten wurde das in den Kursen bislang nicht gross berücksichtigt.

In New York ist Trump eine Lachnummer

Die Schweizer Börse wird aller Voraussicht nach um einiges sensibler reagieren als die New Yorker Börse. An der Wall Street ist Trump für viele nämlich bloss eines: eine Lachnummer. Das drückt sich etwa in den Taco-Memes aus, die seit Mai im Internet kursieren. «Taco» steht für «Trump always chickens out» – auf Deutsch: Trump macht stets einen Rückzieher. Der US-Präsident ist in Tat und Wahrheit ein Zoll-Zögerer, so die Interpretation. Der Begriff entstand aufgrund des Zoll-Zickzackkurses von Trump.

«In den USA wird Trumps Rhetorik oft als Teil des politischen Theaters betrachtet», sieht auch Roman Przibylla. In der Schweiz sei die Lage anders. «Der Aktienmarkt ist geprägt von Unternehmen mit hohem Exportanteil und starker internationaler Verflechtung. Entsprechend sensibel reagieren hiesige Investoren auf geopolitische oder handelspolitische Risiken.» Die neuen Zölle gelten an der Schweizer Börse darum nicht als Wahlkampfshow von Trump, sondern als potenziell strukturelle Belastung für den Wirtschaftsstandort.

