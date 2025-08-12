On-Aktie setzt zum Sprung an

Von Robin Wegmüller, Redaktor Wirtschafts-Desk

Am Dienstagmorgen präsentierte Martin Hoffmann (46) die Halbjahreszahlen des Schweizer Sportschuhherstellers On. Der CEO sprühte vor Stolz und Optimismus. «Wir hangeln uns von Rekordquartal zu Rekordquartal.»

Dementsprechend positiv reagiert die Aktie des Unternehmens, an dem Ex-Tennisstar Roger Federer (44) gewichtig beteiligt ist. An der New Yorker Börse ist der Titel mit einem Plus von über 12 Prozent gestartet. Aktuell pendelt sich die On-Aktie bei 49.50 Dollar und plus 8,4 Prozent ein.

Zölle machen On nicht sehr zu schaffen

Ein Grund für den grossen Schritt nach oben: Die Laufschuhfirma spürt die Auswirkungen der US-Zölle kaum. Zwar machen die USA als wichtigster Absatzmarkt des Unternehmens – On ist darum auch an der New Yorker Börse kotiert – rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Einbrüche würden also das Ergebnis wesentlich belasten. Allerdings sei bislang davon nichts zu spüren. Der USA-Umsatz im 2. Quartal stieg um 23 Prozent auf 432,3 Millionen Franken – trotz einer Preissteigerung per 1. Juli um rund 10 Dollar auf diverse Lifestyle-Produkte und Schuhmodelle in den USA.