Goldpreis beendet Rekordjagd – 5 Prozent im Minus

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Der Goldpreis hat seine Rekordjagd abrupt beendet: Am Donnerstagnachmittag setzte eine kräftige Gegenbewegung ein, die am Freitag seine Fortsetzung fand. Bis 11 Uhr verlor das gelbe Edelmetall an den Börsen über 5 Prozent an Wert – und fiel kurzzeitig gar unter die Marke von 5000 Dollar je Feinunze. Mittlerweile hat sich der Goldpreis aber leicht erholt.

Der Grund für die Kehrtwende beim Gold: Nach immer neuen Rekorden haben viele Anleger nun die Chance genutzt, um die Gewinne mitzunehmen. So hat sich gleichzeitig der Dollar gegenüber anderen Währungen etwas erholt. Wertet sich die US-Währung auf, sinkt normalerweise der Goldpreis.

Der leicht gestärkte Dollar drückt aus, dass die Wall Street Nachrichten um den Nachfolger des US-Notenbankchefs Jerome Powell (72) positiv aufgenommen hat. Die Gerüchte, dass Donald Trump (79) auf Kevin Warsh (55) setzen wird, hat sich nun bewahrheitet. Der US-Präsident hat den früheren Fed-Gouverneur nun offiziell nominiert. Mehr zur Nomination von Warsh liest die bei Kollege Patrik Berger hier.