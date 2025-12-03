Bitcoin ist wieder über 90'000 Dollar wert

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Der Bitcoin ist gerade auf Achterbahnfahrt: Nach starken Verlusten stiegt die wichtigste Kryptowährung letzten Donnerstag wieder über die Marke von 90'000 Dollar – nur um zum Wochenstart auf 86'000 Dollar abzurutschen. Seither hat sich der Kurs der digitalen Leitwährung aber wieder erholt. Derzeit notiert der Bitcoin bei gut 93'000 Dollar – rund 7 Prozent höher als noch vor einer Woche.

Von einer Trendwende wollen Marktbeobachter indes noch nicht sprechen. So sagte Analyst Timo Emden von Emden Research zur Nachrichtenagentur AWP: «Das leichte Aufatmen könnte schnell wieder in Nervosität umschlagen.» Er erwartet sogar, dass sich der «Crash auf Raten» fortsetzen werde.

Der Hauptgrund für das nervöse Marktumfeld: Das Bitcoin-Unternehmen Strategy des amerikanischen Krypto-Pioniers Michael Saylor (60) hat kürzlich mit einem Notfallszenario Anleger geschockt. Die Firma nannte erstmals Bedingungen, unter denen es zum Notverkauf ihrer Krypto-Reserven kommen könnte.

Gleichzeitig ist es in den letzten Wochen zu Abflüssen bei den Bitcoin-ETFs gekommen, was die Krypto-Kurse belastet hat – und Investoren weiterhin Sorgen bereitet. Trotzdem gibt es derzeit auch im breiteren Markt eine Gegenbewegung. So ist die zweitwichtigste Kryptowährung Ether wieder über die Marke von 3000 Dollar geklettert. Und notiert im Vergleich zur Vorwoche knapp 4 Prozent im Plus. Welche Kryptowährungen sich längerfristig am Markt durchsetzen könnten, erfährst du hier in einem Interview von «Cash».