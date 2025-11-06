Während eines Auftritts von US-Präsident Donald Trump bricht ein Vorsitzender der Pharma-Firma Novo Nordisk plötzlich zusammen. Es ist unklar, wie es dem Teilnehmer aktuell geht.

1/2 US-Präsident Donald Trump hält am Donnerstag eine Pressekonferenz im Oval Office. Foto: Screenshot

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einem Auftritt von US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus ist ein Teilnehmer der Veranstaltung während einer Pressekonferenz zusammengebrochen. Bei der Veranstaltung ging es um die Senkung von Medikamentenpreisen, die die Trump-Regierung mit zwei Firmen vereinbart hat.

Auf dem Livestream des Weissen Hauses war zu sehen, wie der ältere Mann plötzlich in sich zusammensackt. Umgehend eilten die anderen Anwesenden und auch US-Präsident Donald Trump zum Erkrankten. Sie versuchten dem Mann zu helfen, indem sie seine Beine hochlagerten. Es soll sich beim Teilnehmer um den 69-jährigen Gordon Findlay – ein Vorsitzender der Firma Novo Nordisk handeln.

Anschliessend bricht der Stream ab. Es ist nicht klar, wie es Findlay geht.

Deal um Medikamentenpreise

Die Firmen Eli Lilly & Co. und Novo Nordisk A/S haben mit der Trump-Regierung Vereinbarungen getroffen, die Preise für ihre Medikamente zur Gewichtsreduktion zu senken. Im Gegenzug dazu erhalten sie Zollvergünstigungen und einen breiteren Zugang zu Patienten. «Einen solchen Deal hat noch nie jemand gesehen», sagte Trump.

Die Vereinbarungen mit Lilly und Novo, die am Donnerstag bei einer Veranstaltung im Weissen Haus mit Präsident Donald Trump bekannt gegeben wurden, werden laut dem US-Gesundheitsminister Robert Kennedy Robert F. Kennedy Jr. dazu führen, dass die Medikamente Personen, die bei Medicare – dem staatlichen Gesundheitsplan für ältere Amerikaner – versichert sind, zur Verfügung stehen werden.