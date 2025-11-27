Bitcoin und KI-Aktien drehen auf

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Ein Crash war das nicht. Aber eine mächtige Korrektur. Der Bitcoin-Kurs fiel vom Rekordwert Anfang Oktober (126'000 Dollar) innert Wochen auf ein 7-Monats-Tief (82'000 Dollar). Am vergangenen Samstag wurde die Talsohle erreicht. Zumindest vorübergehend.

Seither hat die älteste Kryptowährung der Welt wieder zugelegt und in der Nacht auf Donnerstag die 90'000-Dollar-Marke geknackt. Aktuell kostet ein Bitcoin 91'700 Dollar (Stand Donnerstagmittag). Ein Plus von 12 Prozent binnen fünf Tagen.

Getrieben wird die Mini-Rally von der klassischen Börse. Auch an der Wall Street befindet man sich nämlich gerade auf Erholungskurs. Die Tech-Börse Nasdaq legte seit letztem Freitagmittag um 5,5 Prozent zu. Allerdings ist die Woche seit gestern Mittwochabend in New York beendet – Grund ist das Thanksgiving-Wochenende bei den Amerikanern.

Die KI-Sorgen, die den Bitcoin abstürzen liessen, sind also gerade etwas passé. Oder zumindest wieder in den Hintergrund gerückt. Dass sich das schnell ändern kann, wissen die Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street.

Sowohl beim Bitcoin als auch bei den Aktienmärkten hilft aktuell aber auch die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Zinserhöhung am 10. Dezember in den letzten Tagen wieder angestiegen ist. Senkt Notenbank-Chef Jerome Powell nochmals die Zinsen und macht den Börsianern ein Weihnachtsgeschenk, könnte es gar noch eine Jahresendrally geben. Sowohl bei Aktien wie auch beim Bitcoin. Das sagte auch Kryptoexperte Rino Borini vergangene Woche gegenüber Blick.