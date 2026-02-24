Schweizer Leitindex SMI knackt historische Marke

SMI knackt erstmals historische Marke

von Milena Kälin, Redaktorin Wirtschaft

Der Schweizer Leitindex SMI ist auf 14'036 Punkte geklettert – und knackt damit zum ersten Mal die historische Marke von 14'000 Punkten. Am Dienstagnachmittag lag der SMI 1,2 Prozent über dem Vortag.

Am meisten zugelegt haben die Papiere des Duftstofherstellers Givaudan mit fast 4 Prozent. Auch das SMI-Schwergewicht Nestlé hat den Leitindex mit einem Plus von 2,85 Prozent deutlich nach oben getrieben. Der Computerhersteller Logitech sowie der Chemiekonzern Sika legen ebenfalls über 2 Prozent zu.

Gerade mal zwei der 20 SMI-Titel sind am Dienstagnachmittag rot: Die Grossbank UBS verliert bis 16 Uhr 0,4 Prozent, das Logistikunternehmen Kühne + Nagel liegt 1,2 Prozent im Minus.

Die US-Zollpolitik ist und bleibt das Spitzenthema an den Finanzmärkten. Anleger erhoffen sich durch die Rede von US-Präsident Donald Trump (79) in der Nacht auf Mittwoch endlich mehr Klarheit. Es wird sich zeigen, ob der SMI sein Hoch halten kann – oder ob er schon bald wieder unter die 14'000-Marke fällt.