Faule Kredite in den USA aufgetaucht – Schweizer Banken unter Druck

Von Nicola Imfeld. Teamlead Wirtschafts-Desk

Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Freitag dicke Luft: Der SMI verliert am Vormittag 1,4 Prozent und notiert um 10 Uhr bei 12'523 Punkten. Besonders hart trifft es Schweizer Finanzwerte: Die Aktie der Partners Group stürzt um 4,2 Prozent ab, der UBS-Titel verliert 2,9 Prozent, jener von Julius Bär 3,6 Prozent. Auch Versicherer wie Swiss Re und Zurich geraten mit bis zu 2,5 Prozent ins Minus.

Hinter den merklichen Kursverlusten bei Schweizer Banken stecken Sorgen in den USA. Dort hat der Leitindex Dow Jones am Donnerstag nach einem anfänglichen starken Plus plötzlich mächtig ins Minus gedreht. Der Grund dafür: Mehrere US-Finanzinstitute haben am Donnerstagmittag US-Ortszeit überraschend Kreditprobleme offenbart – und damit Erinnerungen an die Bankenkrise von 2023 geweckt. Damals kollabierten plötzlich drei mittelgrosse US-Banken. Die bekannteste davon war die Silicon Valley Bank (SVB).

Jetzt geht es wieder um Regionalbanken. Konkret: Zions Bancorp und Western Alliance Bancorp. Sie haben faule Kredite in zweistelliger Millionenhöhe offengelegt – Kredite, die über Fonds von Investmentmanagern liefen. Die beiden Banken werfen den Fonds-Managern vor, Darlehen zum Ankauf von schlecht abgesicherten Hypotheken zweckentfremdet zu haben. Die Beschuldigten weisen alle Vorwürfe zurück.

Auch wenn die Summen vergleichsweise klein sind, reagierten Investoren an der Wall Street sofort: Die 74 grössten US-Banken verloren an einem Tag über 100 Milliarden Dollar an Börsenwert. JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnte bereits: «Wenn man eine Kakerlake sieht, gibt es meist noch mehr.» Jeder sollte laut Dimon jetzt gewarnt sein. Zions Bancorp verlor am gestrigen Donnerstag 13 Prozent, Alliance Bancorp 11 Prozent.

An der Wall Street kommen die Abschläge zu einem Zeitpunkt, wo die Aktienkurse einen Rekord nach dem anderen brechen. Was an der New Yorker Börse gerade abgeht – und warum die Crash-Sorgen steigen –, liest du hier in meiner Analyse.