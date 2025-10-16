Aktie von Nestlé geht mit grossem Kursgewinn aus dem Handel

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Das Kurshoch von Nestlé hat bis zum Handelsschluss angehalten: Die Aktie des Pharmariesen beendet den Börsentag mit einem Plus von 9,3 Prozent. Damit hat der Nestlé-Titel auch dem SMI zu einem positiven Tag verholfen. Der Schweizer Börsenindex geht mit Kursgewinnen von 1,4 Prozent aus dem Handel.

Der Grund für das Nestlé-Aktienhoch: Der neue Chef Philipp Navratil (49) hat dem Unternehmen einen Sparkurs verpasst – und will weltweit 16'000 Jobs streichen. Die Details zu den Sparplänen erfährst du hier.

Ende September war die Aktie von Nestlé bloss 71 Franken wert und damit so billig wie seit 2016 nicht mehr. Von diesem Neunjahrestief hat sich der Titel nun also etwas erholt – und notiert jetzt zumindest wieder bei gut 83 Franken.