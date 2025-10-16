Nestlé-Aktie steigt um 6 Prozent nach Jobabbau-Ankündigung

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Neuer Sparkurs bei Nestlé: Der neue Chef Philipp Navratil (49) will weltweit 16'000 Jobs streichen und statt 0,5 Milliarden neu jährlich gar 1 Milliarde Franken sparen. Dies hat der Nahrungsmittelkonzern am Donnerstagmorgen verkündet.

Die Anlegerinnen und Anleger sind euphorisiert: Die Nestlé-Aktie steigt im frühen Handel erst um 6 Prozent auf über 80 Franken und steht um 9.45 Uhr bereits 8 Prozent bei 81.80 Franken im Plus. Letztmals so hoch notierte die Aktie im Frühsommer.

An der Börse hat Nestlé eine schwierige Zeit hinter sich. Der Nahrungsmittelmulti galt lange als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten – ein Titel, den man kauft, wenn es an der Börse drunter und drüber geht. Doch das Papier des Waadtländer Weltkonzerns ist das schon längst nicht mehr. Seit dem Höhepunkt in der Pandemie (127 Franken) hat die Aktie über 40 Prozent an Wert verloren.

Nach dem Neunjahrestief im Sommer gibts jetzt immerhin eine Gegenbewegung. Welche Sparpläne Nestlé heute im Detail vorgestellt hat, liest du hier.