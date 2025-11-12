Schweizer Aktienmarkt freut sich auf Zoll-Deal mit Trump

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Spatzen pfeifen es schon seit Tagen von den Dächern: Ein Schweizer Zoll-Deal mit US-Präsident Donald Trump (79) steht offenbar kurz bevor. Statt 39 Prozent dürften es neuerdings 15 Prozent sein. Das würde die Schweizer Exportwirtschaft massiv entlasten. Und deshalb ist auch die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt gerade durchwegs positiv.

Der SMI legte am Dienstag um fast 2 Prozent zu und steht am Mittwoch wieder bei einem Plus von 0,7 Prozent (Stand Mittwochmittag). Seit Freitag ist der Schweizer Leitindex gar um 4 Prozent angestiegen.

Die grössten Profiteure sind die Hersteller von Luxusgütern. Richemont beispielsweise legte am Mittwochmorgen um weiter 2,3 Prozent zu, nachdem man bereits am Dienstag ein kleines Kursfeuerwerk gezündet hatte. Und die Swatch-Aktie hat seit Freitag um knapp 9 Prozent zugelegt.

Dass gerade die Luxusgüterkonzerne vom anstehenden Zoll-Deal mit den USA profitieren, folgt einer gewissen Logik. Sie waren es, die das Abkommen mit Trump in den letzten Tagen forcierten. Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour (57) dient als gutes Beispiel: Seine guten Bezeihungen zum US-Präsidenten sind kein Geheimnis. Auch Dufour war unter den Wirtschaftsbossen, die Trump vergangene Woche empfangen hatte.

Mit im Gepäck hatte Dufour eine exklusive Rolex-«Desk Clock» – als Geschenk für Trumps Presidential Library. Trump dankte es Dufour, indem er Rolex an einer späteren Medienkonferenz lobte: «Sie waren immer nett zu mir.» Zwar ist Rolex selbst nicht an der Börse kotiert, doch vom Zoll-Deal wird auch Dufour direkt profitieren.