UBS-Aktie so stark wie seit 17 Jahren nicht mehr – heute Plus 5 Prozent
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Sergio Ermotti (65) hat einen guten Freitagmorgen! Die UBS-Aktie legt im frühen Handel um fast 5 Prozent zu und notiert aktuell bei 35.13 Franken. So teuer war die UBS-Aktie seit 17 Jahren und dem Beginn der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Und dabei haben viele Experten vor weniger als zwei Jahren noch vorhergesagt, dass die UBS-Aktie die 30-Franken-Grenze nicht überschreiten werde, solange der Streit um die Kapitalforderungen des Bundes nicht beigelegt sei.
Fakt ist: Der Streit ist nicht beigelegt. Aber es geht vorwärts. Ein überparteilicher Vorstoss einflussreicher bürgerlicher Politiker schlägt vor, die geplanten Kapitalregeln für die UBS zu entschärfen. Die Bank soll einen Teil möglicher Zusatzanforderungen nicht mit teurem Eigenkapital, sondern mit günstigeren AT1-Anleihen erfüllen dürfen.
Zudem wollen die Parlamentarier der UBS erlauben, gewisse immaterielle Werte wie Software oder Steueranrechnungen weiterhin teilweise an die Kapitalquote anzurechnen – ein Punkt, den der Bundesrat bislang streichen wollte. Gleichzeitig enthält der Vorschlag aber auch Zugeständnisse an die Kritiker der Grossbank: So soll das Investmentbanking klar begrenzt werden, um die Risiken im Konzern im Zaum zu halten. An der Börse kommt der Vorstoss gut an.
Nach aktuellem Stand müsste die UBS nämlich 23 Milliarden Dollar zusätzlich an Eigenkapital bereitstellen, so die Forderung von Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61). Es geht dabei um strengere «Too big to fail»-Regeln als Reaktion auf die Notübernahme der angeschlagenen Credit Suisse.
Dieser KKS-Vorschlag schmeckt der UBS-Führung bekannterweise gar nicht. Deshalb kam es zuletzt immer wieder zu Wegzugsgerüchten. UBS-Präsident Colm Kelleher soll sich deswegen gar mit Trumps Finanzminister Scott Bessent (63) getroffen haben. Die Geheimgespräche der beiden haben auch in Amerika für Aufregung gesorgt – die demokratische Senatorin Elizabeth Warren (76) schrieb dem UBS-Präsident diese Woche deswegen gar einen Brief.
Worum es beim UBS-Knatsch genau geht, erfährst du hier im Erklär-Video.
SMI klettert wieder über 13'000 Punkte
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Kurz nach 13 Uhr ist es so weit: Der Schweizer Leitindex durchbricht erneut die Marke von 13'000 Punkten. Nach leichten Kursverlusten zum Wochenstart legt der Swiss Market Index (SMI) bis nach dem Mittag um rund 0,4 Prozent zu. Damit überschreitet er die psychologisch wichtige Schwelle – zum ersten Mal seit März 2025. Erstmals hatte der SMI im letzten Februar einen Handelstag mit über 13'000 Punkten beendet. Mittlerweile ist er wieder unter die Marke gefallen.
Mit den heutigen Zugewinnen setzt der hiesige Aktienmarkt seine seit Mitte November anhaltende Rally fort. Derzeit beflügelt die Aussicht auf eine Zinssenkung in den USA die Börsen. Die US-Notenbank befindet diesen Mittwoch über den Leitzins. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass Fed-Chef Jerome Powell (72) einen kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten nach unten vornehmen wird. Damit sei der Startschuss für das Endjahresrally gefallen, zitiert «Cash» aus einer Markteinschätzung der Zürcher Kantonalbank.
Generell ist es für den SMI ein sehr starkes Jahr. Der Schweizer Leitindex, der eigentlich von eher defensiven Aktien geprägt ist, hat dieses Jahr bereits um 11,6 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es bloss rund 4 Prozent.
Bitcoin ist wieder über 90'000 Dollar wert
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der Bitcoin ist gerade auf Achterbahnfahrt: Nach starken Verlusten stieg die wichtigste Kryptowährung letzten Donnerstag wieder über die Marke von 90'000 Dollar – nur um zum Wochenstart auf 86'000 Dollar abzurutschen. Seither hat sich der Kurs der digitalen Leitwährung aber wieder erholt. Derzeit notiert der Bitcoin bei gut 93'000 Dollar – rund 7 Prozent höher als noch vor einer Woche.
Von einer Trendwende wollen Marktbeobachter indes noch nicht sprechen. So sagte Analyst Timo Emden von Emden Research zur Nachrichtenagentur AWP: «Das leichte Aufatmen könnte schnell wieder in Nervosität umschlagen.» Er erwartet sogar, dass sich der «Crash auf Raten» fortsetzen werde.
Der Hauptgrund für das nervöse Marktumfeld: Das Bitcoin-Unternehmen Strategy des amerikanischen Krypto-Pioniers Michael Saylor (60) hat kürzlich mit einem Notfallszenario Anleger geschockt. Die Firma nannte erstmals Bedingungen, unter denen es zum Notverkauf ihrer Krypto-Reserven kommen könnte.
Gleichzeitig ist es in den letzten Wochen zu Abflüssen bei den Bitcoin-ETFs gekommen, was die Krypto-Kurse belastet hat – und Investoren weiterhin Sorgen bereitet. Trotzdem gibt es derzeit auch im breiteren Markt eine Gegenbewegung. So ist die zweitwichtigste Kryptowährung Ether wieder über die Marke von 3000 Dollar geklettert. Und notiert im Vergleich zur Vorwoche knapp 4 Prozent im Plus. Welche Kryptowährungen sich längerfristig am Markt durchsetzen könnten, erfährst du hier in einem Interview von «Cash».
Bitcoin und KI-Aktien drehen auf
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Ein Crash war das nicht. Aber eine mächtige Korrektur. Der Bitcoin-Kurs fiel vom Rekordwert Anfang Oktober (126'000 Dollar) innert Wochen auf ein 7-Monats-Tief (82'000 Dollar). Am vergangenen Samstag wurde die Talsohle erreicht. Zumindest vorübergehend.
Seither hat die älteste Kryptowährung der Welt wieder zugelegt und in der Nacht auf Donnerstag die 90'000-Dollar-Marke geknackt. Aktuell kostet ein Bitcoin 91'700 Dollar (Stand Donnerstagmittag). Ein Plus von 12 Prozent binnen fünf Tagen.
Getrieben wird die Mini-Rally von der klassischen Börse. Auch an der Wall Street befindet man sich nämlich gerade auf Erholungskurs. Die Tech-Börse Nasdaq legte seit letztem Freitagmittag um 5,5 Prozent zu. Allerdings ist die Woche seit gestern Mittwochabend in New York beendet – Grund ist das Thanksgiving-Wochenende bei den Amerikanern.
Die KI-Sorgen, die den Bitcoin abstürzen liessen, sind also gerade etwas passé. Oder zumindest wieder in den Hintergrund gerückt. Dass sich das schnell ändern kann, wissen die Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street.
Sowohl beim Bitcoin als auch bei den Aktienmärkten hilft aktuell aber auch die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Zinserhöhung am 10. Dezember in den letzten Tagen wieder angestiegen ist. Senkt Notenbank-Chef Jerome Powell nochmals die Zinsen und macht den Börsianern ein Weihnachtsgeschenk, könnte es gar noch eine Jahresendrally geben. Sowohl bei Aktien wie auch beim Bitcoin. Das sagte auch Kryptoexperte Rino Borini vergangene Woche gegenüber Blick.
Einst gehypte Aktie von Novo Nordisk bricht um 12 Prozent ein
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der dänische Pharmariese Novo Nordisk war einer der grossen Gewinner des Booms bei Abnehmspritzen. Doch aktuell hat der Konzern aus dem Kopenhager Vorort Bagsværd zu kämpfen. Am Montag stürzte die Aktie um bis zu 12 Prozent ab – auf den tiefsten Stand seit 2021. In diesem Jahr hat das Papier fast 60 Prozent eingebüsst.
Dabei war der Börsentitel von Novo Nordisk lange Zeit unglaublich begehrt. Der Grund: Das Geschäft mit dem Schlankwerden per Spritze hatte sich nach der Pandemie zu einem Milliardenmarkt entwickelt. Und der Pharma-Gigant aus dem Norden hatte mit den Mitteln Wegovy und Ozempic zwei heisse Eisen im Angebot. Entsprechend hatte die Aktie von Novo Nordisk ab 2021 zu einem Höhenflug angesetzt – bis im Sommer 2024. Damals erreichte der Kurs das Rekordhoch von gut 1000 dänischen Kronen, rund 125 Franken. Seither geht es mit der Aktie aber fast nur abwärts.
Die Gründe für die aktuelle Kursflaute: Novo Nordisk wartete am Montag mit schlechten Neuigkeiten auf. Das Abnehmmittel Wegovy hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Gleichzeitig ist der Konzern doppelt unter Druck. Er spürt die wachsende Konkurrenz, weshalb CEO Mike Doustdar (55) seinem Unternehmen im September ein Sparpaket aufbürdete – und einen Abbau von 9000 Stellen verkündete. Zudem drängt Donald Trump (79) in den USA auf tiefere Preise für Abnehmspritzen. Anfang Monat kam es deshalb zu einem Treffen im Weissen Haus. Die Details dazu hat Redaktorin Janine Enderli zusammengefasst.
Bitcoin stürzt in einem Tag um 10 Prozent ab
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Das Krypto-Debakel weitet sich immer mehr aus. Der Bitcoin-Kurs ist mittlerweile unter die 85'000-Dollar-Marke gefallen. Am Freitagmorgen kostete ein Bitcoin noch 83'700 Dollar. Das ist ein Minus von 10 Prozent binnen 24 Stunden. Ein regelrechter Absturz!
Seit dem Allzeithoch im Oktober bei 126'000 Dollar hat Bitcoin nun also schon 34 Prozent eingebüsst. «Es ist ein Cocktail aus verschiedenen Faktoren», sagt Kryptoexperte Rino Borini (52) zu Blick. «Bitcoin korreliert derzeit stark mit US-Tech-Aktien – und dort herrscht grosse Unsicherheit, besonders bei KI-Firmen.»
Zuletzt kam es auch zu Abflüssen bei institutionellen Bitcoin-ETFs. Wann der Abwärtstrend gestoppt wird? Derzeit völlig unklar. Die nächste psychologische Schwelle ist bei 80'000 Dollar. Borini meint: «Kommen keine positiven News in den Markt, nehmen die ETF-Bestände weiter ab, und sollten auch die Aktienmärkte, insbesondere Tech-Aktien, schwächeln, sind Rückschläge bis in den Bereich von 80’000 Dollar möglich.»
Hier liest du mehr zum aktuellen Krypto-Absturz.
Anspannung vor Nvidia-Zahlen heute Abend
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Bei den Anlegern herrscht Nervosität. Der Bitcoin ist seit dem Höchststand im Oktober getaucht und hat 29 Prozent an Wert verloren. Die Sorgen vor einer KI-Blase sowie Unsicherheiten vor dem nächsten US-Zinsentscheid belasten die älteste Kryptowährung der Welt. An der Wall Street gibts dieselben Sorgen.
Der Tech-Index Nasdaq hat im Monat November 5 Prozent eingebüsst. Und der US-Leitindex Dow Jones liegt allein seit letztem Mittwoch 4,5 Prozent im Minus. Beim Schweizer SMI sind die Verluste mit 1 Prozent seit vergangener Woche wesentlich geringer.
Doch jetzt steht der grosse Showdown an, der laut Analysten die Kurse in den kommenden Tagen und Wochen erheblich beeinflussen könnte: KI-Gigant und Chiphersteller Nvidia präsentiert nach Handelsschluss an der New Yorker Börse die Zahlen fürs dritte Quartal. Die Erwartungen heute Abend für die Nvidia-Zahlen seien «gigantisch», zitiert die Nachrichtenagentur SDA ein Händler.
Kein Wunder. Kein anderes Unternehmen steht so sehr im Zentrum des weltweiten KI-Booms wie der US-Chipriese. Nvidia habe die Grösse, einen Markt zu machen oder zu brechen, sagte Fondsmanager Neil Azous im Vorfeld gegenüber «Reuters». Bleiben die Nvidia-Zahlen unter den Erwartungen, könnte dies die Abwärtsbewegung bei den KI-Firmen beschleunigen. Und das würde den ganzen Markt belasten.
Die Sorgen bei den Grossinvestoren sind da. Tech-Milliardär Peter Thiel (58) oder Softbank-Chef Masayoshi Son (68) trennten sich im dritten Quartal laut «Reuters» von sämtlichen Nvidia-Aktien. Der Nvidia-Kurs gab im laufenden Monat bereits um 8 Prozent nach.
Die entscheidende Frage also heute Abend: Übertrifft Nvidia die Erwartungen und geht die KI-Party weiter – oder setzt sich der kurzzeitige Abwärtstrend vom November mittelfristig fort?
Bitcoin fällt jetzt unter 90'000-Dollar-Marke
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Minus 2,7 Prozent in den letzten 24 Stunden. Minus 15 Prozent in der letzten Woche. Und seit Oktober hat der Bitcoin gar 29 Prozent eingebüsst. Die älteste Kryptowährung der Welt befindet sich gerade im freien Fall. Seit Tagen büsst der Bitcoin quasi ohne Unterbrechung ein. In der Nacht auf Dienstag fiel die Digitalwährung nun unter die 90'000-Dollar-Marke. Im Oktober gabs noch ein neues Allzeithoch bei 126'000 Dollar.
Die Gründe? Ein Cocktail aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen sowie klassischen Gewinnmitnahmen. Das kommentiert Experte Timo Emden am Dienstagmorgen. Zudem könnte das nachhaltige Unterschreiten der 100'000-Dollar-Marke für einen psychologischen Knacks gesorgt haben. Auch dürfte die baldige Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten bereits jetzt ihre Schatten vorauswerfen.
Im Sog des Bitcoin rauschten auch die anderen grösseren Kryptowährungen nach unten. So notiert etwa die zweitgrösste Kryptowährung Ether mit einem Wochenminus von 17 Prozent derzeit bei knapp 3000 Dollar.
Weiter unter 100'000 Dollar – ist das Bitcoin-Hoch zu Ende?
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der Bitcoin bröckelt: In der Nacht auf Freitag ist die wichtigste Kryptowährung unter die Marke von 100'000 Dollar gefallen – und verharrt weiterhin darunter. Aktuell notiert sie bei rund 96'300 Dollar.
Damit ist die Bitcoin-Rally der vergangenen Monate zum Stillstand gekommen. Noch im Oktober war die digitale Leitwährung auf ein neues Rekordhoch von 126'000 Dollar geklettert. Bekommt die Erfolgsgeschichte von Bitcoin also ernstzunehmende Risse?
Denn Bitcoin-Grossanleger – sogenannte Whales – tätigten zuletzt viele Verkäufe. Und gleichzeitig verzeichneten ETFs auf Bitcoins zuletzt die zweitgrössten Abflüsse ihrer Geschichte. Alleine an diesem Donnerstag flossen 870 Millionen Dollar ab. Heisst: Beim Bitcoin ist die Luft etwas draussen.
Nur: Analysten sehen darin eher eine temporäre Kurskorrektur aufgrund der schwächelnden Konjunktur – und keinen anhaltenden Niedergang. So sagt Adrian Fritz, Investmentstratege bei der Zürcher Krypto-Firma 21shares: «Diese Entwicklung hat weit mehr mit makroökonomischer Unsicherheit zu tun als mit Veränderungen der Krypto-Fundamentaldaten.»
Sprich: Die Anleger sind zurückhaltender geworden, weil die Chancen auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank tiefer einschätzen als auch schon. Erstens hat sich die Federal Reserve zuletzt eher zurückhaltend geäussert. Zweitens hält sich die Teuerung in den USA hartnäckig. Und drittens tappen viele Anleger im Dunkeln, was den Zustand der amerikanischen Wirtschaft angeht. Wegen des Regierungsshutdowns hat sich die die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten verzögert.
Wichtige Stimmen rechnen trotzdem weiterhin damit, dass der Bitcoin-Kurs in Zukunft weiter nach oben gehen wird. So geht die Star-Investorin Cathie Wood (69) vom US-Fondsanbieter Ark Invest davon aus, dass die Krypto-Leitwährung bis 2030 auf 1,2 Millionen Dollar ansteigen wird – bestenfalls. Bitcoin bleibe «die sicherste und dezentralste Form digitalen Geldes» und werde weiterhin als Reservewährung der Krypto-Welt fungieren, so Woods.
On-Aktie legt an einem Handelstag um 18 Prozent zu
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Es ist bisher wahrlich kein gutes Börsenjahr für den Zürcher Sportschuhhersteller On. Bis gestern Mittwoch stand an der New Yorker Börse, wo On gelistet ist, ein Jahresminus von 37 Prozent zu Buche.
Es ist bemerkenswert: Da sind die US-Börsen auf Rekordniveau, doch On verliert ausgerechnet im Jahr der Traum-Renditen viel Geld für seine Aktionäre. Ganz alleine ist man damit allerdings nicht. Denn auch andere Sportartikelhersteller wie Nike (-12 Prozent) oder Adidas (-30 Prozent) schneiden im laufenden Jahr nicht gut ab.
Einerseits sind da Donald Trumps (79) Strafzölle, die die Preise in die Höhe treiben. Und andererseits sind die USA – der wichtigste Absatzmarkt von On – ein beinahe gesättigter Sportschuhmarkt. Hier ist es schwierig, grosses Wachstum zu erzielen.
Jetzt haben die Zürcher, an denen auch Roger Federer (44) beteiligt ist, gute Quartalszahlen vorgelegt. Sowohl der Umsatz als auch der Betriebsgewinn konnte On deutlich steigern. Die Aktie stieg deshalb am Mittwoch an der Wall Street um sagenhafte 18 Prozent. Das Jahresminus beträgt neu nicht mehr 37, sondern noch 25 Prozent. Somit hat man immerhin Adidas aufgeholt. Wie das gute Ergebnis zustande kam, liest du im Artikel von den Kollegen Michael Hotz und Ulrich Rotzinger.