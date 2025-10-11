Trumps Zolldrohung gegen China lässt US-Börsen abstürzen

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Es war schon wieder eine sackstarke Woche an der Wall Street. Die US-Indizes nahmen am Freitagmorgen nach Börsenstart Kurs auf nächste Rekordwerte. Alles deutete auf ein Wochenplus von einem Prozent beim breiten Index S&P 500 hin. Doch dann kam Donald Trump (79)!

Der US-Präsident kündigte eine neue Strafzoll-Runde gegen China an. Weil Peking die Exportkontrollen für Seltene Erden verstärkt, will Trump zurückschlagen. Er wolle ab 1. November zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent auf sämtliche chinesische Produkte erheben, so Trump auf Truth Social. Zusätzlich soll es US-Exportkontrollen auf kritische Software geben.

Die Racheaktion ist eine neue Eskalation im Handelsstreit. Zuletzt deuteten die Anzeichen zwischen Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping eher auf Entspannung hin. Sogar ein Treffen stand im Raum. Nun möchte sich der US-Präsident nicht mehr mit Xi Jinping treffen, wie er am Freitag klarstellte.

An den Börsen nahm man die Zolldrohung ernst. Nachdem am Freitagmorgen die grossen Indizes im Plus waren, stürzten sie innert Minuten nach dem Truth-Social-Post heftig ab. Der breite S&P 500 drehte anfänglich 2 Prozent ins Minus und schloss am Freitagabend gar mit einem Tagesverlust von 2,7 Prozent. Besonders heftig: Innert 40 Minuten wurden beim S&P 500 1,5 Billionen US-Dollar an Wert vernichtet. Auch Kryptowährungen wie der Bitcoin (-8 Prozent) büssten massiv ein.

Immerhin: Die Anleger können sich übers Wochenende erst mal sammeln und zurücklehnen. Wie es an der Wall Street mittel- bis langfristig weitergehen könnte, schreibe ich hier in meiner Analyse.