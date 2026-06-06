Postauto streicht das Gratis-WLAN. Ab 2027 gibt es in den gelben Bussen kein kostenloses Internet mehr. Die Nachfrage ist gesunken, und die Betriebskosten sind zu hoch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gratis-WLAN in Postautos endet Anfang 2027, begründet mit veränderten Nutzergewohnheiten

Nur noch fünf Prozent der Fahrgäste nutzen das Angebot regelmässig

Kosten für Weiterbetrieb: mehrere Hunderttausend Franken jährlich, nicht mehr tragbar

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Nach 15 Jahren ist Schluss: Das Gratis-WLAN in den Postautos verschwindet. Ab Anfang 2027 können Fahrgäste unterwegs nicht mehr kostenlos im Internet surfen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Postauto begründet den Schritt mit den veränderten Gewohnheiten der Kundschaft.

Als das Unternehmen 2012 als erstes grosses ÖV-Unternehmen der Schweiz WLAN in seinen Fahrzeugen einführte, war mobiles Internet noch teuer und begrenzt – und Postauto eine Pionierin. Heute verfügen die meisten Reisenden aber über Flatrate-Abos und können sowieso unbeschränkt surfen. Auch ausländische Gäste kaufen vor ihrer Reise oft Roaming-Pakete, heisst es von Postauto.

WLAN wird kaum mehr genutzt

Die Folge: Immer weniger Menschen nutzen das Angebot. In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Nutzerzahlen halbiert. Aktuell greifen nur noch knapp fünf Prozent der Fahrgäste auf das Gratis-WLAN zu.

Es geht aber auch ums Geld. Bisher wurde das WLAN teilweise vom Bund und den Kantonen mitfinanziert, weil es auch für betriebliche Zwecke genutzt wurde. Die Tablets der Fahrerinnen und Fahrer laufen inzwischen jedoch direkt über das Mobilfunknetz. Damit ist das WLAN für den Betrieb überflüssig geworden.

Würde Postauto das Angebot weiterführen, müsste das Unternehmen die Kosten künftig alleine tragen. Die Rede ist von mehreren Hunderttausend Franken pro Jahr. Angesichts der tiefen Nutzung sei das nicht mehr verhältnismässig, heisst es bei Postauto. Zudem steige der Druck auf die ÖV-Kosten.

Bis Ende nächsten Jahres bleibt das Gratis-Angebot in den meisten Fahrzeugen verfügbar. Neue Postautos werden allerdings bereits heute ohne WLAN-Technik ausgeliefert.