DE
FR
Abonnieren

Umfrage bringt Brisantes zutage
Viele Firmen reden von Förderung der Angestellten – aber tun zu wenig

Künstliche Intelligenz und Krisen erschüttern den Arbeitsmarkt. Doch statt ihre Angestellten fit für die Zukunft zu machen, vernachlässigen Unternehmen ausgerechnet jene, die es am Jobmarkt ohnehin schon schwer haben. Das zeigt eine Umfrage.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
Experten warnen, die Beschäftigungsfähigkeit vieler Arbeitskräfte sei unter Druck – sprich: Ihre Chancen am Jobmarkt verschlechtern sich. Besonders anfällig sind unter anderem Jüngere direkt ab Hochschule.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Mischa_Stünzi_Redaktor Wirtschaft _Blick_3-Bearbeitet.jpg
Mischa StünziRedaktor Wirtschaft

Schweizer Firmen sollten ihre Mitarbeitenden fit machen für die Zukunft. Denn Künstliche Intelligenz und geopolitische Krisen verändern unsere Arbeitswelt. Unternehmen sparen, der sogenannte Workload am Arbeitsplatz wächst. Experten warnen, die «Beschäftigungsfähigkeit vieler Arbeitskräfte» sei unter Druck – sprich: Ihre Jobchancen schwinden.

Besonders gefährdet seien ältere Menschen, Hochschulabsolventen beim Berufseinstieg, psychisch Belastete und Expats.

1/6
Fit für die Zukunft? Eine Studie sagt, dass Schweizer Firmen ausgerechnet jene Angestellten wenig fördert, die es am nötigsten hätten.
Foto: Shutterstock

Doch ausgerechnet diese Personen kommen in Unternehmen oft zu kurz. Das zeigt eine Umfrage des Personaldienstleisters Alixio und der Fachzeitschrift «HR Today» bei über 1200 HR-Managern, Führungskräften und Unternehmern.

Viele sehen Bedarf, wenige handeln

Über drei Viertel der Befragten befürworten zwar eine Stärkung der Zukunftskompetenzen der Angestellten. Aber nur ein Viertel sagt, dass im eigenen Betrieb diese Skills tatsächlich gefördert werden.

«Besonders erstaunt hat mich, dass Unternehmen nicht stärker auf interne Mobilität setzen», sagt Studienautor Edgar Spieler (59) von Alixio zu Blick. Nur ein Fünftel gab an, ihr Unternehmen fördere interne Wechsel. Dabei hält Spieler interne Mobilität und Karriereplanung für essenziell, um die Beschäftigungsfähigkeit der Angestellten zu sichern. Am ehesten setzen die Firmen entsprechende Massnahmen noch für ihre Leistungsträgerinnen und Leistungsträger um.

An der Umfrage von Studienautor Edgar Spieler nahmen über 1200 HR-Manager, Führungskräfte und Unternehmer teil.
Foto: zVg / Schweizerischer Arbeitgeberverband

Ältere könnten den Anschluss verlieren

«Ältere Mitarbeitende werden bei Fördermassnahmen generell eher vernachlässigt», sagt Spieler. In der Umfrage befürwortet zwar eine Mehrheit, dass Ältere bis zur Pensionierung beschäftigungsfähig bleiben. Doch bei konkreten Schritten hapert es. Weniger als ein Drittel schult Ü50-Angestellte im Umgang mit KI und digitalen Tools, nicht einmal ein Fünftel bietet ihnen Talententwicklung an. «50-Jährige haben noch 15 Jahre im Erwerbsleben vor sich. Es ist fatal, sie abzuhängen», sagt Spieler.

Mehr zum Arbeitsmarkt
Der Grossteil der Schweizer Angestellten darf sich im kommenden Jahr nur auf eine Mini-Lohnerhöhung einstellen.
Bittere Prognose
So sieht die Lohnrunde 2027 aus
KI könnte laut Gates zur «schlimmsten Quelle der Ungerechtigkeit» werden.
Zukunft der Arbeit
Bill Gates nennt vier Bereiche, in denen Menschen unersetzlich bleiben
durchblickStudierende.jpg
Podcast
Mit Uni-Abschluss aufs RAV
«Arbeitsmarktnähe ist der grosse Vorteil der Berufslehre»
asdifnaisdnfinasdifnasdjnfasdf.png
Überall fallen Stellen weg
Kommt jetzt die grosse Job-Wende in der Schweiz?

Daniella Lützelschwab (59), Leiterin Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht des Arbeitgeberverbands, hält dagegen: «Die Unternehmen schätzen Erfahrung und Know-how älterer Mitarbeitender und leisten bereits einiges.» Das zeige eine andere aktuelle Studie, sagt sie. Diese Studie zeigt aber auch: Die Arbeitgeber müssen die Beschäftigungsfähigkeit der Älteren aktiver fördern und ihre Ü60-Angestellten stärker an sich binden.

Massnahmen kosten Zeit und Geld

Nicht besser sieht es an der Basis der Alterspyramide aus. KI erschwert den Berufseinstieg nach der Hochschule. Unterstützung vom Arbeitgeber gibts trotzdem selten. Nur gut ein Viertel der Befragten sagt, ihr Unternehmen biete entsprechende Talententwicklung und Lernmöglichkeiten – obwohl 41 Prozent das wichtig fänden.

Für Daniella Lützelschwab vom Schweizerischen Arbeitgeberverband liegt es im ureigenen Interesse der Unternehmen, dass ihre Angestellten den Anschluss nicht verlieren.
Foto: zVg / Schweizerischer Arbeitgeberverband

Wie kommt es zu dieser Lücke zwischen Anspruch und Realität? Lützelschwab erklärt: «Kompetenzentwicklung braucht Zeit, kostet Geld und muss sich an den konkreten Aufgaben orientieren.» Zudem veränderten sich gewisse Jobs rasant. «Unternehmen müssen laufend beurteilen, welche Kompetenzen künftig benötigt werden und welche Investitionen sinnvoll sind.»

Im Eigeninteresse der Firmen

Noch ist die Arbeitslosigkeit vergleichsweise hoch, der Fachkräftemangel überschaubar. Das könnte sich bald ändern. «25’000 bis 30’000 Angestellte mehr gehen pro Jahr in Rente, als Junge in den Arbeitsmarkt kommen», sagt Spieler. «KI und ausländische Fachleute können die Erfahrung, die wegfällt, nur teilweise kompensieren.»

Wer jetzt nicht alle Mitarbeiter fördert, schadet sich selbst. Denn die Schwächsten unter ihnen sind keine Randgruppe. Spieler schätzt, dass rund die Hälfte aller Angestellten zu einer der vier Risikogruppen gehört, Tendenz steigend. Laut der Umfrage nimmt der Stress am Arbeitsplatz nämlich zu – und damit die psychische Belastung und das Burnout-Risiko.

Lützelschwab bestätigt das Eigeninteresse der Arbeitgeber: «Sie wollen für jede Funktion möglichst geeignete Mitarbeitende. Besteht eine Lücke zwischen erforderlichen und vorhandenen Fähigkeiten, ist es in ihrem Interesse, diese zu schliessen.» Oft sei es einfacher, eigene Mitarbeitende weiterzuentwickeln als neue zu rekrutieren. «Die Aussage, Arbeitgeber täten generell zu wenig, greift deshalb zu kurz», findet sie.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen