DE
FR
Abonnieren

Angestellte erhielten nur halben Dezemberlohn
80 Jobs weg – hippe Thurgauer Bürobude ist pleite

Beim Büroausstatter «Witzig The Office Company» aus Frauenfeld TG gehen die Lichter aus. Die Angestellten wurden drei Tage zuvor informiert. Die Thurgauer Traditionsfirma hätte dieses Jahr ihr 80-jähriges Bestehen gefeiert.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Kommentieren
1/10
Dieses Bürogebäude in Frauenfeld TG mussten Angestellte des Büroausstatters Witzig The Office Company innert drei Tagen räumen.
Foto: Google Streeet View

Darum gehts

  • Der Büroausstatter Witzig The Office Company ist zahlungsunfähig
  • Die Frauenfelder Traditionsfirma meldete im Dezember 2025 Insolvenz an
  • 80 Angestellte verlieren ihre Jobs
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Immer mehr Schweizer Konzerne kehren dem Homeoffice den Rücken und setzen verstärkt auf Büro-Präsenz. Gleichzeitig versuchen sie, qualifizierte Angestellte mit verbesserten Arbeitsbedingungen anzulocken, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu gehört auch eine hübsche Arbeitsumgebung – mit kleinen Zückerli wie einer modernen Betriebsküche oder Lounge-Zonen.

Diese Kombination wird für Firmen, die Unternehmen mit hippen Bürokonzepten ausstatten, zu einer echten Goldgrube. Nicht aber für die Thurgauer Traditionsfirma «Witzig The Office Company». Das Unternehmen, das sich als «führender Anbieter von umfassenden Bürokonzepten» in der Deutschschweiz bezeichnet, ist zahlungsunfähig. Darüber berichtete das Lokalmedium «Frauenfeld aktuell». 

Mitarbeiter wurden kurzfristig informiert

Demnach hat Chef und Verwaltungsratspräsident Kevin Willy im Dezember den Insolvenzantrag gestellt, wie er gegenüber der Wochenzeitung sagt. Die insgesamt 80 Angestellten wurden am 19. Dezember ins Bild gesetzt, drei Tage später mussten sie jegliche Firmengeräte und -fahrzeuge abgeben und ihre Arbeitsplätze räumen. Für den Dezember wurde ihnen zudem nur die Hälfte des Lohns ausbezahlt. 

Laut Willy befand sich das 1946 gegründete Unternehmen schon länger in finanzieller Schieflage. Bereits 2019 rutschte man in die roten Zahlen und konnte das Ruder nicht wieder herumreissen. 2023 verliess das letzte Mitglied der Gründerfamilie Witzig den Betrieb. Schliesslich sei man «schweren Herzens zum Schluss gekommen, dass die Insolvenz die einzige Möglichkeit ist», so Willy. 

Entwarfen Büros für Baloise, SIX und Hirslanden

Trotzdem: Der Büroausstatter konnte stets mit namhaften Kunden im Unternehmensportfolio auffahren. So entwarf die Firma Büros für die Baloise Versicherung, die Schweizer Börse SIX, die Hirslanden Klinik und auch für den Medienpark von Ringier Medien Schweiz in Altstetten ZH. 

Mehr zu Firmenkonkursen
2025 gabs massiv mehr Konkurse – bei Privaten und Firmen
Pleite-Welle überrollt Schweiz
2025 gabs massiv mehr Konkurse – bei Privaten und Firmen
«Diese Menschen wurden im Regen stehen gelassen»
Kult-Matratzenfirma vor Aus
«Diese Menschen wurden im Regen stehen gelassen»
Diese bekannten Schweizer Firmen sind 2025 für immer verschwunden
Traditionsreiche Unternehmen
5 Schweizer Kult-Firmen sind 2025 für immer verschwunden
Das sind die zehn spektakulärsten Gastro-Pleiten des Jahres
Geldsorgen, Knatsch und Crash
Hunderte Wirtinnen und Wirte gingen dieses Jahr pleite

Über die Insolvenz ist auf der Unternehmenswebsite nichts zu finden. Vielmehr macht alles nach wie vor den Anschein nach Normalbetrieb: So feierte die Firma vor zwei Monaten auf der Jobplattform Linkedin noch die fertige Umgestaltung ihres eigenen Büros in Zürich. Und Anfang Dezember wurde noch das Werbeversprechen gegeben: «Wir liefern dir neues Mobiliar rechtzeitig vor den Feiertagen». Bis zum 21.12. sollten die Bestellungen bei den Kunden eintreffen. Jetzt ist klar: Einen Tag später gingen die Lichter aus. 

https://www.linkedin.com/posts/witzig-the-office-company_unser-hub-in-z%C3%BCrich-hat-ein-neues-design-activity-7383800975582498816-vaSr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAD4m0vEBRjTMZI_Xu2ogdA1pjuKaTjag9JA

Bei Forster mussten Angestellte Monate auf den Lohn warten

Ein weiterer Fall, der in puncto Löhne in der Ostschweiz jüngst für Aufregung sorgte, ist der Küchenbauer Forster: Dort warteten die 135 betroffenen Angestellten des zahlungsunfähigen Betriebs bis Ende Mai 2025 auf die April- und Mai-Gehälter.

Nach langem Hin und Her sollte schliesslich die Arbeitslosenkasse des Kantons Thurgau die ausstehenden Löhne bezahlen. Weil diese dafür aber bis zu acht Wochen brauchte und es für einige Betroffene finanziell extrem eng wurde, eilte schliesslich Unternehmer Giovanni Cerfeda (70) zur Rettung: Der Winterthurer Immo-König, der den Küchenbauer übernehmen will, zahlte die Lohnkosten aus dem eigenen Portemonnaie. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen