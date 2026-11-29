Die 300 Reichsten des Landes besitzen zusammen so viel wie noch nie. Ausgerechnet diese Woche, da das Bilanz-Ranking für Schlagzeilen sorgt, überraschte ein schwedischer Professor in Luzern mit seiner These: Der Wohlstand ist heute gleicher verteilt als je zuvor.

Professor überrascht in Luzern: «Wir sind heute reicher und gleicher als jede Generation vor uns»

Professor überrascht in Luzern: «Wir sind heute reicher und gleicher als jede Generation vor uns»

Darum gehts Die 300 Reichsten der Schweiz besitzen laut Bilanz zusammen 935 Milliarden Franken, so viel wie nie

1920 besassen die reichsten 1 Prozent der Europäer fünfmal so viel Vermögen wie die unteren 90 Prozent – heute hat sich das Blatt gewendet

Waldenström nennt faire Löhne, breite Erwerbsteilhabe und die Besteuerung von Kapitalgewinnen als wichtiger als Vermögensverteilung

Mischa Stünzi Redaktor Wirtschaft

935 Milliarden Franken. So reich sind die 300 Reichsten der Schweiz. Reicher als je zuvor, wie die Bilanz am Freitag vermeldete. Gleichzeitig nehmen viele Menschen die steigende Teuerung als Belastung wahr. Gesundheitskosten, Krankenkassenprämien und Mieten stehen ganz oben im aktuellen Sorgenbarometer, das die UBS ebenfalls am Freitag veröffentlichte. So entsteht der Eindruck, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffne.

«Spektakuläre Vermögen – Villen, Yachten, Privatjets und Weltraumreisen – können den Eindruck erwecken, dass die Ungleichheit bei der Vermögensverteilung ein noch nie dagewesenes Ausmass erreicht hat», sagt dazu Wirtschaftsprofessor Daniel Waldenström (52). Und doch kommt der Schwede mit seinen Untersuchungen zu einem ganz anderen Schluss: «Wir sind heute reicher und gleicher als jede Generation vor uns», referierte er diese Woche im KKL Luzern. Waldenström sprach auf Einladung des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik.

Daten der letzten gut hundert Jahre

Die Erklärung für seine Aussage ist das sogenannte «Rising Tide»-Prinzip, das der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy (1917–1963) prägte: Wie bei einer Flut, die alle Boote hochhebt – kleine genauso wie grosse –, hebe eine wachsende Wirtschaft die Vermögen aller an. Waldenström stützt sich aber nicht nur auf blosse Theorie. Stattdessen wertete er Daten westlicher Länder der letzten gut 100 Jahre aus.

«Vor 100 Jahren war das Leben der einfachen Arbeiter armselig. Sie lebten oft in unbeheizten Wohnungen, hatten kaum Zugang zu Bildung und die medizinische Versorgung war schlecht.» An Sparen war nicht zu denken. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts habe sich das – vor allem dank besserer Bildung – verändert. Plötzlich konnten auch normale Angestellte Geld auf die Seite legen. Sie kauften sich damit zum Beispiel ein Haus. Der Anteil der Eigenheimbesitzer habe sich seitdem verdoppelt.

«Die Vermögensverteilung ist noch immer sehr ungleich»

Der Ökonom vergleicht für seine Aussagen die Vermögensverteilung aus den 1920er-Jahren mit aktuellen Zahlen: Vor gut 100 Jahren besass das reichste Prozent in Europa noch fünfmal so viel wie die unteren 90 Prozent der Bevölkerung zusammen. 2022 sah die Verteilung anders aus: Die unteren 90 Prozent haben zusammen die reichsten 1 Prozent klar überholt.

«Wir müssen uns nichts vormachen: Die Vermögensverteilung ist noch immer sehr ungleich», räumt Waldenström im Vortrag ein. Aber die Ungleichheit habe sich definitiv nicht verschärft. Selbst der Anteil der Superreichen (der obersten 0,1 Prozent) am Gesamtvermögen ist laut Waldenström in den letzten 20 Jahren nicht explodiert – «nicht einmal in den USA».

Keine Probleme? Keineswegs

Auch der sogenannte Gini-Koeffizient, mit dem Ökonomen die Ungleichheit messen, zeigt laut dem Schweden keine massiv wachsende Kluft. In den meisten westlichen Ländern blieb die Kennzahl in den letzten 20 Jahren praktisch unverändert – gemäss Eidgenössischer Steuerverwaltung auch in der Schweiz.

Heisst das, es gibt keine Probleme mehr? Keineswegs, stellt Waldenström klar. Aber die Debatte um Superreiche greift in seinen Augen zu kurz. Der Professor sieht drei Hebel, um den Lebensstandard der breiten Masse zu verbessern: faire Löhne, die Teilhabe möglichst vieler Menschen am Arbeitsleben und eine Besteuerung der Kapitalgewinne.