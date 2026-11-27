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Wer heute im Zürcher Seefeld wohnt, bezahlt mitunter die höchsten Quadratmeterpreise der Schweiz. Dass der Kreis 8 heute als Inbegriff für urbanen Wohlstand gilt, ist untrennbar mit einem Namen verbunden: Urs Ledermann (71). In Zürich nennt man ihn schlicht den «König des Seefelds».

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz» hat dem langjährigen Immobilienunternehmer nun den Ritterschlag in der obersten Liga des Schweizer Geldadels erteilt: Als einer von 16 Neuzugängen steigt Ledermann mit einem geschätzten Vermögen von 500 bis 600 Millionen Franken in das prestigeträchtige Ranking der «300 Reichsten der Schweiz» ein.

Er setzte auf ein verrufenes Quartier

Den Grundstein für dieses Vermögen legte Ledermann im Jahr 1979. Damals kaufte der gelernte Kaufmann seine erste Liegenschaft im Seefeld. Das Quartier am rechten Zürichseeufer war zu jener Zeit alles andere als eine Goldgrube. Im Zuge der offenen Drogenszene in Zürich entstand im Seefeld in den 1980er- und 1990er-Jahren ein Drogenstrich. Die Mieten waren tief und viele der Liegenschaften höchst sanierungsbedürftig.

Während institutionelle Anleger einen Bogen um den Kreis 8 machten, erkannte Ledermann das Potenzial der Seelage. Über Jahrzehnte hinweg kaufte er systematisch Mehrfamilienhäuser auf, investierte massiv in aufwendige Kernsanierungen und setzte auf gehobene Materialien. Parallel dazu baute er ab den 1990er-Jahren die von seinem Schwiegervater gegründete Textilreinigungskette Cleaning Store Company aus, deren Filialen ebenfalls oft in den Erdgeschossen seiner eigenen Liegenschaften einzogen.

Ein Rückschlag, der sich auszahlte

Dass Ledermann heute über ein halbes Milliardenvermögen verfügt, verdankt er ironischerweise auch einem gescheiterten Plan. Im Herbst 2013 wollte er die Ledermann Immobilien AG an die Schweizer Börse bringen. Doch das Interesse der Investoren blieb hinter den Erwartungen zurück; Ledermann blies den Börsengang in letzter Minute ab. Stattdessen verkaufte er 2014 rund ein Drittel seines Portfolios an den Versicherungskonzern Swiss Life und behielt die Kontrolle über sein Unternehmen komplett in privater Hand.

BILANZ «Bilanz»-Rangliste: Die 300 Reichsten der Schweiz Die Schweiz, ein Land der Superreichen: Mehr als jeder zweite der 300 Reichsten ist ein Milliardär. Ihr Gesamtvermögen steigt 2026 um 83,1 Milliarden (+9,8 Prozent) auf 934,5 Milliarden Franken – abermals ein neuer Rekordwert. Als die «Bilanz» 1989 erstmals die Liste der Reichsten publizierte, besassen die damals gelisteten 100 Personen zusammen 66 Milliarden Franken. Wer 2026 neu dabei ist, wer das Comeback des Jahres schafft und alle Porträts gibts hier. BILANZ Die Schweiz, ein Land der Superreichen: Mehr als jeder zweite der 300 Reichsten ist ein Milliardär. Ihr Gesamtvermögen steigt 2026 um 83,1 Milliarden (+9,8 Prozent) auf 934,5 Milliarden Franken – abermals ein neuer Rekordwert. Als die «Bilanz» 1989 erstmals die Liste der Reichsten publizierte, besassen die damals gelisteten 100 Personen zusammen 66 Milliarden Franken. Wer 2026 neu dabei ist, wer das Comeback des Jahres schafft und alle Porträts gibts hier.

Im Rückblick erwies sich dieser Schritt als Glücksfall: Durch das anhaltende Tiefzinsumfeld der darauffolgenden Jahre, die ungebrochene Zuwanderung nach Zürich und die Verknappung von Wohnraum explodierten die Immobilienwerte in der Limmatstadt. Den Wert seines Portfolios an Liegenschaften beziffert er heute auf 800 Millionen Franken. Dazu gehören etwa 1000 Mietobjekte in 60 Liegenschaften in Zürich.

Kritiker von Überregulierung

Ledermann gilt in Zürich als polarisierende Figur. Für die einen ist er ein erfolgreicher Unternehmer, der ein vernachlässigtes Quartier revitalisiert hat. Für andere verkörpert er die Gentrifizierung Zürichs, bei der bezahlbarer Wohnraum luxuriösen Sanierungen weichen musste.

Ledermann selbst scheut die öffentliche Debatte nicht. Regelmässig kritisiert er die strengen Bauvorschriften der Schweiz. Sein Argument: Nicht private Investoren, sondern Überregulierung und Verdichtungsblockaden seien für die Wohnungsnot verantwortlich. Aktuell hat Ledermann laut der «Bilanz» rund 20 Bauprojekte in der Pipeline. Zwei bis drei davon seien für den eigenen Bestand bestimmt, der Rest werde als Stockwerkeigentum verkauft. Insgesamt sollen so Immobilien im Wert von 600 Millionen Franken auf den Markt kommen.

Er verkauft Eigentum im Baurecht

Ledermann schafft Wohnraum – allerdings nur für die Reichen der Stadt. Bezahlbare Bleiben sind nicht sein Ding. Dafür will der Immobilienmogul beim Baurecht neue Wege gehen. Das Baurecht funktioniert wie ein Landkauf auf Zeit. Normalerweise gehört ein Haus automatisch demjenigen, dem auch der Boden gehört. Das Baurecht trennt diese beiden Dinge. Dadurch entfällt für Eigenheimkäufer der hohe Landpreis.

Ledermann will Stockwerkeigentum an teuren Lagen so zugänglicher machen – beispielsweise an der Mühlebachstrasse 84 in Zürich. Weil Käufer das Grundstück nicht erwerben müssen, lässt sich Wohneigentum laut Ledermann rund 20 Prozent günstiger anbieten. So etwa an der Mühlebachstrasse 86 in Zürich, wo 11 Eigentumswohnungen im Baurecht geplant sind. Das Modell will er über Zürich hinaus ausweiten. Er plant Projekte in Schwyz, Aargau, Zug und Luzern.