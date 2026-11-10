Auf Industriearealen liegt grosses Potenzial brach. Allein im Kanton Zürich könnten tausende Wohnungen geschaffen werden, ohne Grünflächen zu überbauen. Die ehemalige Holzhandelsfirma Hiag hat das schon früh erkannt.

Darum gehts Kanton Zürich wächst, doch jährlich fehlen unter dem Strich 2400 Wohnungen

Gewerbeareale im Kanton würden Platz für 16'000 bis 20'600 Wohnungen bieten

Wohnraum für 42'000 Menschen ohne neue Grünflächen zu überbauen – dazu braucht es Regeländerungen

Dorothea Vollenweider Redaktorin Wirtschaft

Die Wohnungsnot im Kanton Zürich macht der Bevölkerung zu schaffen. Wer umziehen muss, verzweifelt an endlosen Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen. Wer eine Wohnung ergattern konnte, muss oft eine horrende Miete zahlen.

Es fehlt an allen Ecken und Enden: 2025 wuchs die Wohnbevölkerung des Kantons Zürich um 13'000 Personen. Der Wohnungsbau kann damit nicht Schritt halten. Jedes Jahr fehlen unter dem Strich rund 2400 Wohnungen. Jetzt zeigt eine neue Studie: Im Kanton Zürich könnte zusätzlicher Platz für knapp 42'000 Menschen geschaffen werden. Und zwar dort, wo heute noch Gabelstapler kurven und Maschinen brummen.

Brachliegendes Potenzial

Die Studie der Immobilienprofis Iazi und Consult bringt ans Licht: Auf den Industrie- und Gewerbearealen des Kantons liegt grosses Potenzial brach. Auf insgesamt 1245 Grundstücken in 115 Zürcher Gemeinden hätten demnach locker 16'000 neue Wohnungen Platz – bei maximaler Ausnutzung sogar über 20'600. Eine Umnutzung würde den gesamten Wohnungsbedarf des Kantons für die nächsten neun Jahre auf einen Schlag decken, ohne dass dafür auch nur ein einziger Quadratmeter grüne Wiese geopfert werden müsste.

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Für die IAZI-Studie wurden nur die ungenutzten Teilflächen neben den Werkhallen analysiert. Bestehende Betriebe, Schreinereien, Werkstätten und Büros müssten dafür nicht abgerissen werden. Der Vorteil dieser Areale: Leitungen, Strassen und Anschlüsse bestehen bereits. Der Nachteil: Die Raumplanung müsste neu gedacht werden, um diese Gewerbezonen fürs Wohnen zu öffnen.

Leuchtturmprojekte in Zürich und Schaffhausen

Wie gross das Potenzial für Wohnraum auf Industriearealen ist, zeigen bereits realisierte Projekte. Ein Leuchtturmprojekt ist das Rhytech-Areal in Neuhausen am Rheinfall. Auf dem 26'000 Quadratmeter grossen, historischen Industrieareal stehen heute zwei 60 und 80 Meter hohe Hochhäuser mit über 200 Wohnungen.

Eine weitere, bekannte Umnutzung ist das neue 80-Meter-Hochhaus Alto in Zürich-Altstetten. Dort, wo sich einst ein Autogaragen-Komplex befand, schuf die Firma Hiag auf insgesamt 24 Stockwerken 149 Wohnungen.

Vom Holzhandel zum Immobilienimperium

Die Hiag hat die Entwicklungschancen von Industriearealen schon früh erkannt. Die Firma hat ihren Ursprung im Holzhandel. Heute gehört sie zu den grössten Grundbesitzern des Landes. Ihr Spezialgebiet: Sie baut Industrieareale schweizweit zu modernem Wohnraum um. Der Firma gehören 1,9 Millionen Quadratmeter Land. Das entspricht 266 Fussballfeldern. Das Immobilienportfolio der Hiag hat aktuell einen Gesamtwert von 2 Milliarden Franken.

Aktuell befinden sich beim Unternehmen rund 1000 Wohnungen in Planung. Im Bau und zum Teil schon fertiggestellt ist eine weitere grosse Wohnüberbauung in Cham ZG mit 140 Miet- und Eigentumswohnungen. Bereits geplant, aber noch nicht im Bau, sind Wohnüberbauungen auf Arealen in Frauenfeld TG, Wetzikon ZH, Niederhasli ZH, Pratteln BL und ein weiteres in Zürich-Altstetten.

Raum nach oben in Winterthur und Uster

Neben dem baulichen Spielraum prüfte die neue Studie von Iazi auch die Lage und ÖV-Anbindung der Industrieareale sowie mögliche Einschränkungen durch Verkehrslärm oder Gewässer und den lokalen Wohnraumbedarf.

Besonders kräftig könnte der Bauboom demnach in Winterthur ausfallen, wo über 1170 Wohnungen an oft bestens erschlossenen Lagen schlummern. Auch in Uster und Volketswil ist das Potenzial gross: Die beiden Gemeinden bringen es gemeinsam auf über 1500 neue Wohnungen. Im Furttal sowie im Unterland – von Regensdorf bis Niederglatt – liegt das Potenzial sogar bei fast 1900 Wohnungen.