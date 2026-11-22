Der Durchschnittshaushalt spart jeden Monat 1580 Franken. Den Schweizer Haushalten geht es rosig, frohlocken die einen. Doch warum fühlt sich das für viele anders an? Blick liefert die wichtigsten Punkte, wo die BFS-Zahlen die Realität vieler Menschen verzerren.

Darum gehts Schweizer Haushalte sparen im Schnitt 1580 Franken monatlich, doch hohe Einkommen heben den Wert

Mieter geben im Schnitt 28 Prozent des Nettolohns fürs Wohnen aus, zeigt die Hochschule Luzern

Die untere Mittelschicht zahlt 10 bis 13 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Grundprämien

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Für einmal wären wohl viele Menschen im Land gerne absoluter Durchschnitt: Der durchschnittliche Haushalt in der Schweiz spart Monat für Monat 1580 Franken. Gibt 6,3 Prozent seines Bruttoeinkommens für Essen und Trinken aus, 7,2 Prozent für die Krankenkassenprämien und 14,8 Prozent fürs Wohnen. Das zeigen die aktuellen Zahlen der behördlichen Haushaltsbudgeterhebung fürs Jahr 2024.

Doch genau diese Zahlen sorgen in den sozialen Medien und Kommentarspalten für hitzige Diskussionen. Das eine Lager frohlockt und betont, wie gut es den Menschen und dem Mittelstand in der Schweiz doch geht. Wohnkosten, Gesundheitskosten – alles kein Problem. Von Jammern auf hohem Niveau ist die Rede. Die Gegenseite hingegen versteht die Welt nicht mehr: Es ist von manipulierten Zahlen zu lesen und von kaum bezahlbaren Wohnungen sowie Krankenkassenprämien. Wie kommen diese unterschiedlichen Wahrnehmungen zustande?

Die Haushaltsbudgeterhebung stösst beim Blick auf die Lebensrealität bestimmter Gruppen und bei Vergleichen der aktuellen Situation mit jener in der Vergangenheit an ihre Grenzen. Blick nennt die wichtigsten Gründe.

Das Problem mit dem Durchschnitt

In gut 61 Prozent aller Schweizer Haushalte liegt das verfügbare Einkommen unter dem Durchschnitt. 40 Prozent der Haushalte geben monatlich mehr Geld aus, als sie einnehmen – darunter viele Rentner, die vom Ersparten leben – oder sie können nur Kleinstbeträge sparen. Die Haushalte im Mittelfeld mit einem Durchschnittseinkommen von 8500 Franken sparen gut 900 Franken im Monat. Die obersten 20 Prozent mit einem Durchschnittseinkommen von gut 21'000 Franken legen monatlich gut 5600 Franken zur Seite, was den Durchschnitt über alle Haushalte enorm in die Höhe treibt.

Auswirkungen von Altmieten und Eigentum auf Wohnkosten

Rund 36 Prozent der Haushalte leben in Wohneigentum und drücken die Belastung durch Wohnkosten massiv nach unten – da bloss die Zins- und Energiekosten in die Rechnung einfliessen. Zudem glätten die vielen langjährigen Mietverhältnisse die Durchschnittsbelastung der Haushalte stark.

Bei den Mietern liegt der Schnitt bei 17 Prozent des Bruttolohns und bei rund 28 Prozent des Nettolohns, wie Zahlen der Hochschule Luzern aus dem Jahr 2024 zeigen. Besonders schwer wiegt die Belastung beim Fünftel der Haushalte mit den geringsten Einkommen: In dieser Gruppe gibt gut jeder zweite Haushalt über ein Drittel des Nettoeinkommens fürs Wohnen aus. Die hohen Angebotsmieten treffen zudem junge Leute, die von daheim ausziehen, oder wachsende Familien, die mehr Wohnraum brauchen, besonders hart.

Krankenkassenprämien: Haushalte passen sich an

Bei den tiefsten Einkommen sorgen die Prämienverbilligungen für deutliche Entlastung. Trotzdem gibt in einer Comparis-Umfrage fast jeder Dritte mit einem Bruttoeinkommen unter 4000 Franken an, regelmässig Probleme zu haben, die Rechnung zu bezahlen. Bei Einkommen über 8000 Franken ist es noch jeder Zehnte.

Hart trifft es auch die untere Mittelschicht, die zu viel für eine Prämienverbilligung verdient: Sie gibt zwischen 10 und 13 Prozent ihres verfügbaren Einkommens an die Prämien für die Grundversicherung. Auch die vielen Wechsel hin zu günstigeren Versicherungsmodellen haben die Belastung durch die Prämien gedämpft. Trotzdem ist die Durchschnittsbelastung der Haushalte seit 2006 um knapp 30 Prozent gestiegen.

Frauen als Einkommensmotor

Mütter arbeiten heute viel häufiger, wenn der Nachwuchs noch klein ist, und auch in höheren Pensen als bei der ersten Haushaltsbudgeterhebung im Jahr 2006. Das hat den durchschnittlichen Haushaltseinkommen von Familien einen gewaltigen Schub verliehen. Ohne diesen Effekt wäre die Durchschnittsbelastung der grossen Kostenblöcke wie Wohnen oder Prämien in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen.

Spareffekt durch kleinere Paar- und Familienhaushalte

Von 2006 bis 2024 ist die Geburtenrate in der Schweiz um zehn Prozent gesunken. Paarhaushalte ohne Nachwuchs oder Familien mit weniger Kindern hübschen die Statistik ebenfalls auf, da in diesen Haushalten im Schnitt weniger Köpfe versorgt werden müssen. Sprich: höhere Ausgaben für Lebensmittel, allenfalls für Wohnraum und für Krankenkassenprämien. Bei einer Geburtenrate auf dem Niveau von 2006 lägen die monatlichen Konsumausgaben in diesen Haushalten um mehrere Hundert Franken höher und das Haushaltseinkommen tiefer. Je mehr Kinder, desto stärker reduzieren die Eltern das Arbeitspensum zugunsten der Betreuung.

Gen Z und Millennials schieben Pläne auf

Junge Erwachsene wohnen heute zwei Jahre länger bei ihren Eltern als vor 20 Jahren. Das erhöht das verfügbare Einkommen und die Sparquote im Elternhaushalt. Würden sie mit ihren verhältnismässig tiefen Einkommen früher ausziehen, gäbe es mehr Haushalte mit einer sehr hohen Konsumbelastung. Unter 34-Jährige in urbanen Zentren wohnen zudem oft auf wenig Raum. Kleinere Wohnungen gleichen die hohen Angebotsmieten in der Statistik etwas aus.

Eine Deloitte-Studie aus diesem Jahr zeigt: Fast die Hälfte der Gen Z und 60 Prozent der Millennials schieben wichtige Lebensentscheidungen aufgrund ihrer finanziellen Lage auf. Auch hier wirkt sich das Aufschieben der Familienplanung positiv auf die Belastungen in der Haushaltsbudgeterhebung aus.