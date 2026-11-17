Das Einkommen der Haushalte blieb stabil. Die Ausgaben stiegen jedoch an. Dafür gaben die Schweizerinnen und Schweizer am meisten aus.

Darum gehts Das Bundesamt für Statistik hat die neuesten Zahlen der Haushaltsbudgeterhebung veröffentlicht

Sie zeigen: Am meisten Geld geben die Schweizerinnen und Schweizer für das Wohnen, die Steuern sowie die Sozialversicherungsbeiträge aus

Für die unteren Einkommensklassen fallen diese Kosten deutlich stärker ins Gewicht.

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Die Schweizer Haushalte hatten 2024 durchschnittlich 7209 Franken pro Monat zur Verfügung. Damit blieb das verfügbare Einkommen im Vergleich zum Vorjahr stabil. Die Konsumausgaben stiegen aber weiter an – insbesondere beim Wohnen und der Energie. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik.

Woher stammt das Geld?

Das durchschnittliche Bruttoeinkommen lag 2024 bei 10’449 Franken pro Monat. Dazu zählen Löhne und Zulagen, jährliche Zahlungen wie der 13. Monatslohn sowie Renten, Sozialleistungen und Vermögenserträge wie Zinsen und Dividenden.

Die wichtigste Einkommensquelle war die Erwerbstätigkeit: Sie machte durchschnittlich 73,1 Prozent des Bruttoeinkommens aus. Weitere 21,4 Prozent stammten aus Renten und Sozialleistungen. Ein Schweizer Haushalt bestand 2024 im Durchschnitt aus 2,09 Personen.

Wie hoch sind die obligatorischen Ausgaben?

Für das verfügbare Einkommen werden davon die obligatorischen Ausgaben abgezogen. Diese beliefen sich 2024 auf durchschnittlich 3096 Franken pro Monat. Dazu gehören Steuern (12,2 Prozent des Bruttoeinkommens), Sozialversicherungsbeiträge (10,2 Prozent) und Krankenkassenprämien für die Grundversicherung (7,2 Prozent).

Nach diesen Abzügen blieben den Haushalten durchschnittlich 7209 Franken pro Monat. Damit blieb das verfügbare Einkommen gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. Bei 61 Prozent der Haushalte lag es unter diesem Durchschnitt.

Wie viel Geld haben die verschiedenen Haushalte zur Verfügung?

Die Analyse nach Haushaltstyp und Einkommensklasse basiert auf Daten aus den Jahren 2022 bis 2024. Sie zeigt grosse Unterschiede: Paare mit Kindern verfügten in diesem Zeitraum durchschnittlich über 10’569 Franken pro Monat. Bei alleinlebenden Personen ab 65 Jahren waren es lediglich 3591 Franken.

Auch innerhalb der gleichen Haushaltstypen sind die Unterschiede gross. So hatte das oberste Einkommensfünftel der alleinlebenden Personen unter 65 Jahren monatlich 8804 Franken zur Verfügung. Das ist mehr als fünfmal so viel wie beim untersten Fünftel mit 1716 Franken.

Welche Güter belasten die Haushalte am meisten?

Die Schweizer Haushalte gaben 2024 durchschnittlich 5244 Franken pro Monat für Konsumgüter aus. Das entspricht rund der Hälfte ihres Bruttoeinkommens. Den Löwenanteil machten die Wohn- und Energiekosten aus: Sie beliefen sich auf 1546 Franken oder 14,8 Prozent des Bruttoeinkommens.

Besonders stark belasteten diese Ausgaben Haushalte mit tiefem Einkommen. Wer weniger als 4810 Franken brutto pro Monat verdiente, musste 34,3 Prozent seines Bruttoeinkommens für Wohnen und Energie aufwenden.

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An zweiter Stelle standen die Verkehrskosten. Dafür gaben die Haushalte durchschnittlich 763 Franken pro Monat aus, was 7,3 Prozent des Bruttoeinkommens entspricht. Dazu zählen unter anderem Ausgaben für Autos, Treibstoff und den öffentlichen Verkehr.

Den dritten Platz belegten Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Dafür zahlten die Haushalte durchschnittlich 654 Franken pro Monat. Das entspricht rund 6,3 Prozent des Bruttoeinkommens.

Dahinter folgten Gast- und Beherbergungsstätten (5,4 Prozent), Unterhaltung, Erholung und Kultur (5,1 Prozent), Gesundheitsausgaben (2,4 Prozent), Wohnungseinrichtung und Haushaltsführung (1,9 Prozent), Bekleidung und Schuhe (1,6 Prozent), Nachrichtenübermittlung (1,5 Prozent) sowie alkoholische Getränke und Tabakwaren (0,9 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahr gaben die Haushalte 195 Franken pro Monat mehr aus für Konsumgüter. Besonders stark stiegen die Ausgaben für Wohnen und Energie (plus 97 Franken), Unterhaltung, Erholung und Kultur (plus 42 Franken), Verkehr (plus 19 Franken) sowie Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (plus 16 Franken).