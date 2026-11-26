Wie haben Wirtschaftsgrössen wie MSC-Patron Gianluigi Aponte, SVP-Übervater Christoph Blocher und Chanel-Mitbesitzer Gérard Wertheimer performt? Die Liste der grössten Verlierer und Gewinner aus der Welt der Schweizer Superreichen.

Darum gehts Die 300 Reichsten in der Schweiz und Liechtenstein besitzen 934,5 Milliarden Franken, ein Rekord

Familie Aponte führt mit 39 bis 40 Milliarden Franken, die Familie Blocher steigt auf Platz 7

Das Vermögen der Familien Schindler und Bonnard sinkt um 2 Milliarden, Wertheimer fällt auf Rang 4

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Bei den hiesigen Superreichen läufts auch in diesem Jahr prächtig. Denn sie sind 2026 nochmals wohlhabender geworden. Das Gesamtvermögen der 300 Reichsten der Schweiz und Liechtenstein beläuft sich laut der aktuellen «Bilanz»-Liste auf 934,5 Milliarden Franken. Das ist ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um fast 10 Prozent. Und damit auch ein neuer Rekord. Deshalb gibt es bei den Vermögendsten deutlich mehr Gewinner als Verlierer.

Die Überfliegerin 2026 ist die Familie Aponte. Der verschwiegene Clan hinter dem Genfer Reederei-Riesen MSC schafft es dieses Jahr auf Platz 1 der Reichen-Liste – dank eines Vermögenszuwachses von 15 Milliarden Franken. Das Vermögen der Familie um Patron Gianluigi Aponte (86) schätzt die «Bilanz» auf neu 39 bis 40 Milliarden Franken. Ihr Erfolgsrezept: Die Apontes fahren bei der weltgrössten Reederei einen extremen Wachstumskurs.

BILANZ «Bilanz»-Rangliste: Die 300 Reichsten der Schweiz Die Schweiz, ein Land der Superreichen: Mehr als jeder zweite der 300 Reichsten ist ein Milliardär. Ihr Gesamtvermögen steigt 2026 um 83,1 Milliarden (+9,8 Prozent) auf 934,5 Milliarden Franken – abermals ein neuer Rekordwert. Als die «Bilanz» 1989 erstmals die Liste der Reichsten publizierte, besassen die damals gelisteten 100 Personen zusammen 66 Milliarden Franken. Wer 2026 neu dabei ist, wer das Comeback des Jahres schafft und alle Porträts gibts hier. BILANZ Die Schweiz, ein Land der Superreichen: Mehr als jeder zweite der 300 Reichsten ist ein Milliardär. Ihr Gesamtvermögen steigt 2026 um 83,1 Milliarden (+9,8 Prozent) auf 934,5 Milliarden Franken – abermals ein neuer Rekordwert. Als die «Bilanz» 1989 erstmals die Liste der Reichsten publizierte, besassen die damals gelisteten 100 Personen zusammen 66 Milliarden Franken. Wer 2026 neu dabei ist, wer das Comeback des Jahres schafft und alle Porträts gibts hier.

Familie Blocher kehrt in die Top 10 zurück

Das Comeback des Jahres legt aber die Familie von Christoph Blocher (86) hin. Im letzten Jahr fiel die Zürcher Unternehmerfamilie zum ersten Mal seit 2019 aus den Top 10 der Liste. Jetzt feiert sie eine fulminante Rückkehr auf Platz 7 – dank eines Vermögens von 23 bis 24 Milliarden Franken. Die Blochers sind damit um 9 Milliarden reicher als 2025. Grund dafür sind die starken Kursgewinne der Aktie von Ems-Chemie. Der Börsentitel des von Magdalena Martullo-Blocher (57) geführten Industriekonzerns hat in diesem Jahr um fast 50 Prozent zugelegt.

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Ebenfalls zu den grossen Gewinnern gehören schweizweit bekannte Namen aus dem Basler Daig. Die Roche-Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé haben ihr Vermögen um 5 Milliarden Franken steigern können. Dank den 35 bis 36 Milliarden Franken verteidigen die Erben des Basler Pharmariesen den 2. Platz im Ranking. Auch sie profitieren davon, dass die Roche-Aktie in diesem Jahr deutlich geklettert ist. Einem breiten Publikum sind die Roche-Erben als grosszügige Geldgeber des FC Basel geläufig. Gisela «Gigi» Oeri (71) war bis 2012 sechs Jahre lang FCB-Präsidentin. Und die Brüder Jörg und Lukas Duschmalé stiegen im September 2025 als Aktionäre ein.

Erneut ein Aufsteiger ist Richemont-Patron Johann Rupert (76). Der Genfer konnte bereits 2025 sein Vermögen steigern. Jetzt ist der gebürtige Südafrikaner nochmals um 3 Milliarden Franken reicher geworden, er ist nun 15 bis 16 Milliarden Franken schwer. Und mit Fürst Hans-Adam von und zu Liechtenstein (81) taucht ein weiterer namhafter Milliardär auf der Liste der grössten Gewinner auf. Das Staatsoberhaupt unseres kleinen Nachbarlands kommt auf ein Vermögen von 13 bis 14 Milliarden Franken – 2 Milliarden mehr als 2025.

Letztjährige Nummer 1 fällt auf Platz 4

Manchmal geht es aber auch bei den Superreichen nach unten. Die grössten Absteiger sind die Familien Schindler und Bonnard hinter dem Luzerner Liftbauer Schindler. Ihr Vermögen ist um 2 Milliarden auf noch 13 bis 14 Milliarden Franken geschrumpft. Der Konzern aus Ebikon LU hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Die Branche leidet immer noch unter der Krise im chinesischen Immobilienmarkt. Und gleichzeitig dürfte Schindler einen neuen grossen Konkurrenten bekommen. Die Mitbewerber Kone aus Finnland und TK Elevator aus Deutschland wollen fusionieren, um gemeinsam einen neuen Marktführer zu zimmern. Patron Alfred Schindler (77) wird das Familienunternehmen im Februar verlassen – nach 50 Jahren im Betrieb.

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Ein grosser Verlierer ist auch Gérard Wertheimer (75) – letztes Jahr noch die reichste Person der Schweiz. Der französische Chanel-Mitbesitzer mit Wohnsitz in Genf muss erneut Federn lassen. Die sowieso schon angeschlagene Luxusbranche leidet zusätzlich unter dem Irankrieg, weil der Konflikt etwa die Luxusmetropole Dubai in Mitleidenschaft zieht. Das Vermögen von Wertheimer ist um eine Milliarde Franken geschrumpft. Seine 32 bis 33 Milliarden Franken bedeuten Rang 4 im Ranking.

Auch für Hansjörg Wyss (91) geht es abwärts. Der gebürtige Berner wurde durch den Verkauf des Medizintechnik-Unternehmens Synthes schwerreich. Er gilt als Philanthrop, setzt sich unter anderem für den Umweltschutz ein. Und seit 2022 ist er Mitbesitzer des englischen Fussballklubs Chelsea FC. Das Vermögen von Wyss beläuft sich auf 6 bis 7 Milliarden Franken – eine Milliarde weniger als 2025.

2:07 Blick-Umfrage 2025: Ab wann gilt man in der Schweiz als reich?

Mehr als die Hälfte seines Reichtums hat Severin Hacker (42) eingebüsst. Der Zuger Mitgründer der Sprachlernapp Duolingo ist noch 400 bis 500 Millionen Franken schwer. Gegenüber dem letzten Jahr hat sein Vermögen um 525 Millionen Franken abgenommen. Duolingo hat zuletzt viele Nutzer verloren. Seit letztem Jahr setzt das Unternehmen beim Sprachlernangebot stark auf künstliche Intelligenz, was bei zahlreichen Menschen schlecht ankommt.

Prominenter Abwesender der Reichen-Liste ist Klaus-Michael Kühne (†89). Der Doyen des Logistikkonzerns Kühne+Nagel aus Schindellegi SZ ist im letzten August verstorben. Grosse Anteile des 21 bis 22 Milliarden Franken schweren Vermögens gehen an eine gemeinnützige Stiftung, Kühne und seine Gattin Christine blieben kinderlos.