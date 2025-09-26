Der FCB gehört neu den zweitreichsten Schweizern

Mit der Übernahme des Aktienpakets von Dan Holzmann durch die Brüder Jörg und Lukas Duschmalé kehrt die Familie Oeri zum FCB zurück.

Roche-Verwaltungsrat Jörg Duschmalé ist gemeinsam mit seinem Bruder Lukas neuer Grossaktionär des FCB.

Darum gehts Roche-Erben Jörg und Lukas Duschmalé steigen beim FC Basel ein

Duschmalés wollen zur Stabilität beitragen, ohne operative Aufgaben zu übernehmen

Lucas Werder Reporter Fussball

Es ist eine durchaus bemerkenswerte Mitteilung, die der FC Basel am Donnerstag auf seiner Website veröffentlicht. Mitbesitzer Dan Holzmann verabschiedet sich aus dem Verwaltungsrat der Holding AG und tritt sein Aktienpaket an die Brüder Jörg und Lukas Duschmalé ab.

Bemerkenswert deswegen, weil damit 14 Jahre nach dem Abgang von Ehrenpräsidentin Gisela «Gigi» Oeri ihre Neffen beim FC Basel einsteigen. Jörg und Lukas Duschmalé sind ebenfalls Roche-Erben aus dem Familienzweig der Oeris. Jörg sitzt seit 2020 im Roche-Verwaltunsgrat und besitzt einen Doktortitel in Chemie, Lukas ist als Gastro-Unternehmer in Basel tätig.

Unter Oeri Aufstieg zum Top-Klub

«Als Aktionäre möchten wir einen Beitrag zur neu gewonnenen Stabilität leisten. Der Club soll langfristig in Basler Händen bleiben. Wir werden aber keine operativen oder strategischen Aufgaben innerhalb des Clubs übernehmen», werden die Duschmalés in der Medienmitteilung des FCB zitiert. Beide würden seit den 1990er-Jahren regelmässig die Spiele des Klubs besuchen, inzwischen würden auch ihre Kinder eine Saisonkarte im Joggeli besitzen.

Unter ihrer Tante Gigi Oeri als Mäzenin erlebte der FCB Anfang dieses Jahrtausends den Aufstieg zur Nummer 1 des Landes. 2006 wurde sie Präsidentin und damit die erste Frau an der Spitze eines Schweizer Profi-Klubs. Später lancierte Oeri das Campus-Projekt, das sie bis heute finanziell unterstützt.

Vermögen von knapp 30 Milliarden

Ihre Neffen Jörg und Lukas Duschmalé sind Teil der fünften Generation der Gründerfamilie von F. Hoffmann-La Roche AG. Ihr Gesamtvermögen schätzt die «Bilanz» im vergangenen Jahr auf 28 bis 29 Milliarden Franken, womit die Familie im letzten Ranking des Magazins auf dem zweiten Platz der reichsten Schweizerinnen und Schweizer rangierte.

Mit der Übernahme des Aktienpakets von Dan Holzmann sollen Jörg und Lukas Duschmalé laut der «Basler Zeitung» nun knapp 20 Prozent an der FCB Holding AG besitzen. Gemeinsam mit den weiteren drei Grossaktionären David Degen (über 40 Prozent) und dem Ehepaar Ursula und Andreas Rey (je um die 20 Prozent) werden sie den neuen Verwaltungsrat bilden.