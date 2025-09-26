DE
Lazarett wird grösser
Tsunemoto wird dem FC Basel wochenlang fehlen

Erst die bittere Niederlage in Freiburg und jetzt auch noch das: Basels Aussenverteidiger Tsunemoto wird mehrere Wochen ausfallen.
Publiziert: 10:04 Uhr
|
Aktualisiert: 10:33 Uhr
Anhören
Keigo Tsunemoto wird dem FC Basel wochenlang fehlen.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Es läuft die 60. Minute im Spiel zwischen dem FC Basel und Freiburg. Keigo Tsunemoto (26), der sich seit seinem Sommerwechsel aus Genf einen Stammplatz in der Abwehr gesichert hat, muss verletzt raus.

Zwei Tage nach der knappen 1:2-Niederlage im Breisgau gibt der FCB nun die Diagnose bekannt: Der Japaner hat sich eine «strukturelle Muskelverletzung der Hamstrings» zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

In Freiburg wechselte FCB-Coach Ludovic Magnin mit Nicolas Vouilloz einen gelernten Innenverteidiger für Tsunemoto ein. Kevin Rüegg, der andere gelernte Rechtsverteidiger im Basler Kader, gab ausgerechnet im Spiel gegen Freiburg nach einer Verletzung am Syndesmoseband sein Comeback in der 1. Mannschaft. Zuvor konnte Rüegg aber bereits Spielpraxis mit der U21 sammeln. Gut möglich, dass er jetzt noch schneller in der 1. Mannschaft forciert wird.

Nach Marwin Hitz (Oberschenkelprobleme) und den schon länger verletzten Bénie Traore (22) und Finn van Breemen (22) ist Tsunemoto der vierte Spieler im FCB-Lazarett.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
