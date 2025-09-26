Erst die bittere Niederlage in Freiburg und jetzt auch noch das: Basels Aussenverteidiger Tsunemoto wird mehrere Wochen ausfallen.

1/4 Keigo Tsunemoto wird dem FC Basel wochenlang fehlen. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Keigo Tsunemoto fällt wegen Muskelverletzung mehrere Wochen aus

Kevin Rüegg könnte schneller in die 1. Mannschaft zurückkehren

FC Basel hat aktuell vier verletzte Spieler im Kader

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Es läuft die 60. Minute im Spiel zwischen dem FC Basel und Freiburg. Keigo Tsunemoto (26), der sich seit seinem Sommerwechsel aus Genf einen Stammplatz in der Abwehr gesichert hat, muss verletzt raus.

Zwei Tage nach der knappen 1:2-Niederlage im Breisgau gibt der FCB nun die Diagnose bekannt: Der Japaner hat sich eine «strukturelle Muskelverletzung der Hamstrings» zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

In Freiburg wechselte FCB-Coach Ludovic Magnin mit Nicolas Vouilloz einen gelernten Innenverteidiger für Tsunemoto ein. Kevin Rüegg, der andere gelernte Rechtsverteidiger im Basler Kader, gab ausgerechnet im Spiel gegen Freiburg nach einer Verletzung am Syndesmoseband sein Comeback in der 1. Mannschaft. Zuvor konnte Rüegg aber bereits Spielpraxis mit der U21 sammeln. Gut möglich, dass er jetzt noch schneller in der 1. Mannschaft forciert wird.

Nach Marwin Hitz (Oberschenkelprobleme) und den schon länger verletzten Bénie Traore (22) und Finn van Breemen (22) ist Tsunemoto der vierte Spieler im FCB-Lazarett.

