Anspielung auf Choreo-Klau gegen YB
FCB-Fans sorgen in Freiburg für Verwirrung

Spruchbänder der Muttenzerkurve beim Auswärtsspiel in Freiburg sorgen für Rätsel. Die Basler Fans erinnern an eine Aktion auf Kosten der YB-Ostkurve im März 2023.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Anhören
1/7
Die FCB-Choreo in Freiburg erzählt eine besondere Geschichte.
Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Darum gehts

  • Basel-Fans sorgen mit Choreo-Aktion für Aufsehen bei Europa-League-Spiel in Freiburg
  • Transparente verweisen auf Webseite mit Bildern der Choreo-Vorbereitung
  • Basler Anhänger besprühten eine Freiburger S-Bahn mit grossem FCB-Schriftzug
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die 1:2-Niederlage des FC Basel in Freiburg zum Auftakt der Europa League beschäftigte nicht nur sportlich. Die Muttenzerkurve sorgt mit einer speziellen Choreo-Aktion für Aufsehen.

Während des Spiels zeigen die Basler zunächst Transparente mit der Aufschrift: «Nett hier. Aber waren Sie schon mal auf Choreohalle.de?». Die Webseite mit dem deutschen Ländercode existiert zwar nicht, führt aber automatisch auf die Internetseite der Muttenzerkurve. Dort sind Bilder zu sehen, wie die Basler Anhänger in einer grossen Halle an ihrer Choreo fürs Spiel arbeiten. Rot-weisse Spruchbänder, die neben der FCB-Choreo liegen, lassen vermuten, dass auch Freiburg-Fans schon an diesem Ort gebastelt haben. 

Diese These stützt auch die Vergangenheit mit Choreohalle.ch. Die URL mit dem Schweizer Ländercode führt nämlich seit März 2023 auf eine von Basler Fans aufgeschaltete Webseite, auf der ein virtueller Rundgang durch die Choreohalle der YB-Fans zu sehen ist. «Gspannt uff d YB-Jubiläums-Choreo?: www.choreohalle.ch», schrieben die Basler damals auf einem Transparent im Gästesektor des Wankdorfs. Online veröffentlichte man auch den Zugangscode zur Halle und ihren Standort. Beim Spiel wurden geklaute Choreo-Teile präsentiert. 

Basel lässt Freiburg-Material unversehrt

Dieses Mal, so scheint es, verhält man sich artig. Es werden – anders als vor gut zwei Jahren in Bern – keine geklauten gegnerischen Choreo-Teile im Stadion präsentiert. «Kai Angscht – als Mitnutzer sin mir au nid anere Website interessiert», bringen die Fans im Gästesektor einige Minuten später mit zwei weiteren Spruchbändern etwas mehr Licht ins Dunkle. Zu guter Letzt bedankt man sich mit einem Augenzwinkern noch für die Gastfreundschaft: «D'Mieti liggt im blaue Tresor», steht auf den letzten Spruchbändern.

Ausser der veröffentlichten Bilder und der Spruchbänder kommuniziert die Mutternzerkurve nicht in der Öffentlichkeit. Die Freiburger Fanszene kommentiert das Thema bisher nicht. 

Blieb die Choreohalle verschont, gilt dies nicht für eine Freiburger S-Bahn. Wie ein Bild zeigt, das in den sozialen Medien kursiert, besprayten FCB-Anhänger einen Bahnwagen mit einem grossen «FCB».

In Fan-Kreisen dürften damit die Basler zumindest neben dem Platz einen Sieg eingefahren haben. Mehr aber auch nicht.

