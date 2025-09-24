DE
Hier zirkelt FCB-Otele den Ball in die Maschen
Traumtor nützt nichts:Hier zirkelt FCB-Otele den Ball in die Maschen

FCB-Noten gegen Freiburg
Sieben Basler fallen durch – nur einer war gut

1:2 verliert der FCB in Freiburg. Wer beim Auftakt in die Europa League überzeugt hat und wer weniger gut drauf war, gibts in unseren Noten zu lesen.
Publiziert: 24.09.2025 um vor 10 Minuten
«Es ist einfach unglücklich»
Mirko Salvi zum Millimeter-Tor:«Es ist einfach unglücklich»
Lucas WerderReporter Fussball

Mirko Salvi: Note 3

Im Cup noch der grosse Basler Held, jetzt der Pechvogel. Beim 0:2 unglücklich.

Keigo Tsunemoto: Note 4

Ein weiterer solider Auftritt des Japaners. Versucht sich immer wieder ins Angriffsspiel einzuschalten.

Jonas Adjetey: Note 3

Beim 0:2 zu weit weg von Torschütze Eggestein.

Adrian Barisic: Note 4

Starke Zweikampfquote, vor allem in der Luft.

Dominik Schmid: Note 4

Mehrfach mit guten Vorstössen über die linke Seite.

Metinho: Note 3

Der Ballverlust vor dem 0:1 geht auf seine Kappe.

Léo Leroy: Note 4

Viel unterwegs im Zentrum. Schöner Doppelpass vor dem Anschlusstreffer.

Junior Zé: Note 4

Versucht sich auf dem rechten Flügel immer wieder in Szene zu setzen. Hat vor der Pause den Ausgleich auf dem Fuss.

Xherdan Shaqiri: Note 3

Für eine magische Europanacht wäre der FCB auf die Genialität seines Captains angewiesen. Bringt nur zwei von drei Pässen an den Mitspieler.

Ibrahim Salah: Note 3

Geht gegen die physisch überlegenen Freiburger unter.

Albian Ajeti: Note 3

Lässt nach zwei Minuten eine Top-Chance liegen. Arbeitet viel, kann sich aber einmal mehr nicht belohnen.

Philip Otele: Note 5

Traumtor zum Anschluss. Hätte er in den vergangenen Wochen auch so gespielt, hätte er nicht eine Stunde auf der Bank ausharren müssen.

Jeremy Agbonifo: Note 3

Der Last-Minute-Torschütze gegen Carouge bleibt nach seiner Einwechslung blass.

Nicolas Vouilloz: Note 4

Erst hinten rechts, dann in der Innenverteidigung. Erledigt beide Jobs.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
1
2
3
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1
2
3
3
AS Rom
AS Rom
1
1
3
3
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
1
1
3
5
SC Freiburg
SC Freiburg
1
1
3
6
SC Braga
SC Braga
1
1
3
7
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
0
1
8
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
0
1
9
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
1
0
1
10
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
1
0
1
11
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
1
0
1
11
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
1
0
1
13
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
13
Bologna FC
Bologna FC
0
0
0
13
FC Porto
FC Porto
0
0
0
13
FC Salzburg
FC Salzburg
0
0
0
13
FC Utrecht
FC Utrecht
0
0
0
13
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
0
0
0
13
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
0
0
0
13
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
0
0
0
13
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
0
0
0
13
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
0
0
0
13
KRC Genk
KRC Genk
0
0
0
13
OSC Lille
OSC Lille
0
0
0
13
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0
0
0
13
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
0
0
0
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
0
0
0
13
SK Brann
SK Brann
0
0
0
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
13
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
31
FC Basel
FC Basel
1
-1
0
32
Malmö FF
Malmö FF
1
-1
0
32
OGC Nizza
OGC Nizza
1
-1
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-1
0
35
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
-2
0
36
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
1
-2
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
