1:01 Mirko Salvi zum Millimeter-Tor: «Es ist einfach unglücklich»

Lucas Werder Reporter Fussball

Mirko Salvi: Note 3

Im Cup noch der grosse Basler Held, jetzt der Pechvogel. Beim 0:2 unglücklich.

Keigo Tsunemoto: Note 4

Ein weiterer solider Auftritt des Japaners. Versucht sich immer wieder ins Angriffsspiel einzuschalten.

Jonas Adjetey: Note 3

Beim 0:2 zu weit weg von Torschütze Eggestein.

Adrian Barisic: Note 4

Starke Zweikampfquote, vor allem in der Luft.

Dominik Schmid: Note 4

Mehrfach mit guten Vorstössen über die linke Seite.

Metinho: Note 3

Der Ballverlust vor dem 0:1 geht auf seine Kappe.

Léo Leroy: Note 4

Viel unterwegs im Zentrum. Schöner Doppelpass vor dem Anschlusstreffer.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Junior Zé: Note 4

Versucht sich auf dem rechten Flügel immer wieder in Szene zu setzen. Hat vor der Pause den Ausgleich auf dem Fuss.

Xherdan Shaqiri: Note 3

Für eine magische Europanacht wäre der FCB auf die Genialität seines Captains angewiesen. Bringt nur zwei von drei Pässen an den Mitspieler.

Ibrahim Salah: Note 3

Geht gegen die physisch überlegenen Freiburger unter.

Albian Ajeti: Note 3

Lässt nach zwei Minuten eine Top-Chance liegen. Arbeitet viel, kann sich aber einmal mehr nicht belohnen.

Philip Otele: Note 5

Traumtor zum Anschluss. Hätte er in den vergangenen Wochen auch so gespielt, hätte er nicht eine Stunde auf der Bank ausharren müssen.

Jeremy Agbonifo: Note 3

Der Last-Minute-Torschütze gegen Carouge bleibt nach seiner Einwechslung blass.

Nicolas Vouilloz: Note 4

Erst hinten rechts, dann in der Innenverteidigung. Erledigt beide Jobs.