Mirko Salvi: Note 3
Im Cup noch der grosse Basler Held, jetzt der Pechvogel. Beim 0:2 unglücklich.
Keigo Tsunemoto: Note 4
Ein weiterer solider Auftritt des Japaners. Versucht sich immer wieder ins Angriffsspiel einzuschalten.
Jonas Adjetey: Note 3
Beim 0:2 zu weit weg von Torschütze Eggestein.
Adrian Barisic: Note 4
Starke Zweikampfquote, vor allem in der Luft.
Dominik Schmid: Note 4
Mehrfach mit guten Vorstössen über die linke Seite.
Metinho: Note 3
Der Ballverlust vor dem 0:1 geht auf seine Kappe.
Léo Leroy: Note 4
Viel unterwegs im Zentrum. Schöner Doppelpass vor dem Anschlusstreffer.
6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar
Junior Zé: Note 4
Versucht sich auf dem rechten Flügel immer wieder in Szene zu setzen. Hat vor der Pause den Ausgleich auf dem Fuss.
Xherdan Shaqiri: Note 3
Für eine magische Europanacht wäre der FCB auf die Genialität seines Captains angewiesen. Bringt nur zwei von drei Pässen an den Mitspieler.
Ibrahim Salah: Note 3
Geht gegen die physisch überlegenen Freiburger unter.
Albian Ajeti: Note 3
Lässt nach zwei Minuten eine Top-Chance liegen. Arbeitet viel, kann sich aber einmal mehr nicht belohnen.
Philip Otele: Note 5
Traumtor zum Anschluss. Hätte er in den vergangenen Wochen auch so gespielt, hätte er nicht eine Stunde auf der Bank ausharren müssen.
Jeremy Agbonifo: Note 3
Der Last-Minute-Torschütze gegen Carouge bleibt nach seiner Einwechslung blass.
Nicolas Vouilloz: Note 4
Erst hinten rechts, dann in der Innenverteidigung. Erledigt beide Jobs.
