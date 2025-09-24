DE
FR
Abonnieren
SC Freiburg
SC Freiburg
21:00
FC Basel
FC Basel
Zum Fussball-Kalender
SC Freiburg
SC Freiburg
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Basel
FC Basel
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
SC Freiburg - FC Basel

Teilen
22.09.2025, 17:08 Uhr

Formstand Basel

Auch die Basler haben nach einem etwas harzigen Start den Tritt in der Liga gefunden. Nach der Startniederlage gegen St. Gallen findet man sich mittlerweile wieder mit 3 Punkten Rückstand an 3. Stelle und konnte mit dem Sieg gegen Leader Thun ein wichtiges Zeichen setzen. Im Cup am letzten Freitag mussten die Bebbi aber etwas Glück in Anspruch nehmen: Nachdem sie gegen den Zweitligisten Étoile Carouge erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielen konnten, mussten sie sogar ins Penaltyschiessen! Dank einem beinahe makellosen Mirko Salvi konnte sich der Favorit aber dennoch durchsetzen und vermeidete einen weiteren Dämpfer in einem K.O. Spiel.

22.09.2025, 17:04 Uhr

Formstand Freiburg

Die Freiburger haben einen sauberen Start in die diesjährige Bundesliga Saison erwischt. Mit zwei Siegen aus 4 Spielen sind sie schon früh auf Kurs, um auch in diesem Jahr wieder um die Europacup-Plätze mitzuspielen. Vor allem der Sieg gegen den direkten Konkurrenten Stuttgart konnte ihnen viel Aufwind verleihen, der sie im letzten Spieltag zu einem souveränen 0:3 Sieg gegen Werder Bremen verhalf.

22.09.2025, 16:59 Uhr

Head 2 Head

In den 3 bisherigen Duellen zwischen den beiden Teams konnte Basel noch nie gewinnen. Ein Unentschieden war gegen den Gegner aus Deutschland noch das höchste der Gefühle. Aus Schweizer Sicht muss man sagen: Zeit dies zu ändern! Das heutige Spiel ist der erste Ernstkampf zwischen den beiden Mannschaften, es wird also gehörig Feuer drin sein!

22.09.2025, 16:51 Uhr

Ausgangslage

Nachdem eine Woche zuvor der europäische Fussball mit dem Beginn der Champions League ins Rollen kam, kommen diese Woche noch die Europa League und die Conference League dazu. Auch in diesen beiden Wettbewerben wimmelt es von Hochkarätern des Kontinents. Nachdem Basel in der CL-Quali gegen Kopenhagen den Kürzeren gezogen hatte, starten sie heute gegen den SC Freiburg in ihre diesjährige Europakampagne. Das Duell gegen den Nachbarn aus Deutschland wird von Fans aber auch Behörden mit Spannung erwartet. Durch die Nähe der beiden Städte gab es schon im Vorfeld der Partie Bedenken aufgrund des Derbycharakters, dementsprechend waren aber auch die Tickets für dieses Spiel heiss begehrt. Fun Fact: Das Los gegen Freiburg war für Basel das Duell mit der kürzest möglichen Reisedauer, nicht einmal YB wäre für die Bebbi näher gewesen.

22.09.2025, 16:50 Uhr

Herzlich Willkommen zum Spiel in der Europa League zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel. Anpfiff ist um 21:00 im Europa-Park Stadion in Freiburg. Hier bist Du live dabei!

Ende des Livetickers
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AS Rom
AS Rom
0
0
0
1
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
1
Bologna FC
Bologna FC
0
0
0
1
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
0
0
0
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
0
0
0
1
FC Porto
FC Porto
0
0
0
1
FC Salzburg
FC Salzburg
0
0
0
1
FC Utrecht
FC Utrecht
0
0
0
1
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
0
0
0
1
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
0
0
0
1
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
0
0
0
1
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
0
0
0
1
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
0
0
0
1
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
0
0
0
1
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
0
0
0
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
0
0
0
1
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
0
0
0
1
KRC Genk
KRC Genk
0
0
0
1
OSC Lille
OSC Lille
0
0
0
1
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
0
0
0
1
Malmö FF
Malmö FF
0
0
0
1
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
1
OGC Nizza
OGC Nizza
0
0
0
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0
0
0
1
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
0
0
0
1
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
0
0
0
1
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
0
0
0
1
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
0
0
0
1
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
0
0
0
1
SC Braga
SC Braga
0
0
0
1
SC Freiburg
SC Freiburg
0
0
0
1
SK Brann
SK Brann
0
0
0
1
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
0
0
0
1
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Luis
Miguel Branco Godinho
Portugal
Anstoss
Mittwoch
24. September 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
34’700
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen