Auch die Basler haben nach einem etwas harzigen Start den Tritt in der Liga gefunden. Nach der Startniederlage gegen St. Gallen findet man sich mittlerweile wieder mit 3 Punkten Rückstand an 3. Stelle und konnte mit dem Sieg gegen Leader Thun ein wichtiges Zeichen setzen. Im Cup am letzten Freitag mussten die Bebbi aber etwas Glück in Anspruch nehmen: Nachdem sie gegen den Zweitligisten Étoile Carouge erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielen konnten, mussten sie sogar ins Penaltyschiessen! Dank einem beinahe makellosen Mirko Salvi konnte sich der Favorit aber dennoch durchsetzen und vermeidete einen weiteren Dämpfer in einem K.O. Spiel.
Die Freiburger haben einen sauberen Start in die diesjährige Bundesliga Saison erwischt. Mit zwei Siegen aus 4 Spielen sind sie schon früh auf Kurs, um auch in diesem Jahr wieder um die Europacup-Plätze mitzuspielen. Vor allem der Sieg gegen den direkten Konkurrenten Stuttgart konnte ihnen viel Aufwind verleihen, der sie im letzten Spieltag zu einem souveränen 0:3 Sieg gegen Werder Bremen verhalf.
In den 3 bisherigen Duellen zwischen den beiden Teams konnte Basel noch nie gewinnen. Ein Unentschieden war gegen den Gegner aus Deutschland noch das höchste der Gefühle. Aus Schweizer Sicht muss man sagen: Zeit dies zu ändern! Das heutige Spiel ist der erste Ernstkampf zwischen den beiden Mannschaften, es wird also gehörig Feuer drin sein!
Nachdem eine Woche zuvor der europäische Fussball mit dem Beginn der Champions League ins Rollen kam, kommen diese Woche noch die Europa League und die Conference League dazu. Auch in diesen beiden Wettbewerben wimmelt es von Hochkarätern des Kontinents. Nachdem Basel in der CL-Quali gegen Kopenhagen den Kürzeren gezogen hatte, starten sie heute gegen den SC Freiburg in ihre diesjährige Europakampagne. Das Duell gegen den Nachbarn aus Deutschland wird von Fans aber auch Behörden mit Spannung erwartet. Durch die Nähe der beiden Städte gab es schon im Vorfeld der Partie Bedenken aufgrund des Derbycharakters, dementsprechend waren aber auch die Tickets für dieses Spiel heiss begehrt. Fun Fact: Das Los gegen Freiburg war für Basel das Duell mit der kürzest möglichen Reisedauer, nicht einmal YB wäre für die Bebbi näher gewesen.
Herzlich Willkommen zum Spiel in der Europa League zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel. Anpfiff ist um 21:00 im Europa-Park Stadion in Freiburg. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0