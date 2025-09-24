Ausgangslage

Nachdem eine Woche zuvor der europäische Fussball mit dem Beginn der Champions League ins Rollen kam, kommen diese Woche noch die Europa League und die Conference League dazu. Auch in diesen beiden Wettbewerben wimmelt es von Hochkarätern des Kontinents. Nachdem Basel in der CL-Quali gegen Kopenhagen den Kürzeren gezogen hatte, starten sie heute gegen den SC Freiburg in ihre diesjährige Europakampagne. Das Duell gegen den Nachbarn aus Deutschland wird von Fans aber auch Behörden mit Spannung erwartet. Durch die Nähe der beiden Städte gab es schon im Vorfeld der Partie Bedenken aufgrund des Derbycharakters, dementsprechend waren aber auch die Tickets für dieses Spiel heiss begehrt. Fun Fact: Das Los gegen Freiburg war für Basel das Duell mit der kürzest möglichen Reisedauer, nicht einmal YB wäre für die Bebbi näher gewesen.