«Es ist einfach unglücklich»
1:01
Mirko Salvi zum Millimeter-Tor:«Es ist einfach unglücklich»

«Solche Sätze nerven mich – wir müssen liefern!»
Basler sind nach Freiburg-Pleite sauer

Rein statistisch hält der FC Basel zum Start der Europa League gegen Freiburg (1:2) gut dagegen. Für Trainer Ludovic Magnin ist es aber dennoch logisch, dass sein Team als Verlierer vom Platz geht.
Publiziert: vor 41 Minuten
1/6
Dominik Schmid ärgert sich über die beiden Basler Gegentore.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts

  • FC Basel verliert 1:2 gegen Freiburg
  • Magnin bemängelt fehlende Cleverness und zu einfache Gegentore
  • Zweites Gegentor nach Flanke, ähnlich wie gegen Kopenhagen und Thun
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Etwas mehr Ballbesitz, die leicht bessere Passquote und gleich viele Abschlüsse wie der Gegner – rein statistisch gesehen ist das Duell zwischen dem FC Basel und Freiburg eines auf Augenhöhe. Und trotzdem findet Ludovic Magnin (46) nach der 1:2-Auftaktpleite: «Wir waren nicht gut genug. Freiburg war in vielen Punkten besser als wir!»

Vor allem mit der ersten Halbzeit seines Teams ist der FCB-Trainer nicht einverstanden. «Kämpferisch war das positiv. Aber fussballerisch können wir das viel besser. So selbstkritisch müssen wir sein», so der Lausanner. Doch nicht beim spielerischen Auftritt der Basler sieht Magnin Luft nach oben. «Wir waren zu brav. Wir waren nicht clever genug», findet er.

Vor allem die beiden Gegentore ärgern den Basler Trainer. Vor dem ersten unterläuft Metinho im Zentrum ein vermeidbarer Ballverlust. «Wir haben sicher kein schlechtes Spiel gemacht. Aber am Schluss stehen wir mit null Punkten da und das nervt mich», sagt Dominik Schmid (28). «Bei den Gegentoren ging das einmal mehr viel zu einfach. Wenn man die Entstehung des 0:1 anschaut, waren wir einfach unkonzentriert. Das darf uns auf diesem Niveau nicht passieren», so das Urteil des Linksverteidigers.

Wieder Gegentor nach Flanke

Sein Trainer ärgert sich dagegen fast noch mehr über das zweite Basler Gegentor. Das zweite fällt nach einer Flanke, bei der Vorlagengeber Grifo viel zu viel Platz vorfindet. «Schon gegen Kopenhagen haben wir so ein Tor bekommen. Und gegen Thun haben wir aus solch einer Aktion einen Penalty kassiert», ärgert sich Magnin. «Wegen solcher Fehler haben wir in Kopenhagen die Champions League verpasst. Wir müssen Fortschritte machen!»

Möglich, dass den Baslern die im Europapark-Stadion gesammelten Erfahrungen dabei helfen werden. Magnin ist allerdings kein Fan davon, die Fehler seiner Mannschaft an der fehlenden Routine festzumachen. «Solche Sätze nerven mich. Wir sind der FC Basel und müssen Punkte machen. Das ist unser Anspruch. Wir müssen liefern», so der Basler Coach.

