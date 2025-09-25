DE
FR
Abonnieren
«Es ist einfach unglücklich»
1:01
Mirko Salvi zum Millimeter-Tor:«Es ist einfach unglücklich»

Freiburger entschuldigen sich
Magnin ärgert sich über Signal-Ausfall auf FCB-Bank

Gegen Freiburg (1:2) muss der FCB 90 Minuten ohne TV-Bilder auskommen. Dann hat er auch noch bei der Torlinientechnik ganz viel Pech.
Publiziert: 07:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Ludovic Magnin hat nach dem 1:2 gegen Freiburg guten Grund, sich aufzuregen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • FCB verliert gegen Freiburg in Europa League, Torlinientechnologie entscheidet knapp
  • Magnin kritisiert fehlendes TV-Signal für Ersatzbank im modernen Stadion
  • Salvi überrascht von Tor, Ball nur Millimeter hinter Torlinie
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Nein, knapper geht es nicht. Es sind Millimeter, vielleicht sogar Mikrometer, die der Ball beim 2:0 des SC Freiburg hinter der Basler Torlinie ist. «Das ist einfach Pech», fasst es Goalie Mirko Salvi (31) nach der Auftaktpleite in der Europa League zusammen. Der FCB-Pechvogel ist am Kopfball von Freiburgs Eggestein zwar noch dran, kann den Gegentreffer aber nicht verhindern.

Salvi selbst zeigt sich überrascht darüber, dass der Ball mit vollem Umfang über der Linie gewesen sein soll. «Ich habe nicht damit gerechnet, dass das ein Tor ist», so der Vertreter des Verletzten Marwin Hitz (38). «Aber leider gibt es diese Torlinientechnologie.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Immerhin funktioniert diese am Mittwochabend im Europapark-Stadion zu anderer technischer Infrastruktur. Kurz vor der Pause regt sich Ludovic Magnin (46) fürchterlich auf, nachdem Ajeti im gegnerischen Strafraum mit zwei Freiburgern zusammengerasselt ist. Lautstark fordert der FCB-Trainer vom Vierten Offiziellen einen VAR-Check.

Keine TV-Bilder für Basler Bank

«Aus einer Distanz von 50 Metern hatte ich das Gefühl, dass ein Kontakt da war», erklärt Magnin seine Aufregung. «Leider konnte ich mir danach die Szene nicht nochmals anschauen, weil wir auf der Ersatzbank kein Signal hatten.» Über die gesamten 90 Minuten habe sein Staff keinen Zugriff auf die TV-Bilder gehabt.

Mehr zu Freiburg – FCB
Sieben Basler fallen durch – nur einer war gut
Mit Video
FCB-Noten gegen Freiburg
Sieben Basler fallen durch – nur einer war gut
Nati-Juwel Manzambi ist schon auf dem Radar der Top-Klubs
Statistisch an Yamal dran
Nati-Juwel Manzambi ist schon auf dem Radar der Top-Klubs
Wie der SC Freiburg den FCB abgehängt hat
Lange waren die Basler grösser
Wie der SC Freiburg den FCB abgehängt hat

Eine Kurzanalyse einer spielentscheidenden Szene? So praktisch unmöglich. Nicht zu Unrecht nervt sich Magnin darum nach dem Spiel: «Wir sind im Jahr 2025, gehen in ein topmodernes Stadion und haben kein Signal», so der Basler Trainer.

Freiburg-Coach entschuldigt sich

Besonders bitter: Auf der gegnerischen Seite scheint die Übertragung einwandfrei funktioniert zu haben. «Ich höre das zum ersten Mal. Wir werden das auf jeden Fall überprüfen», erklärt Freiburg-Coach Julian Schuster (40), als er auf Magnins Aussagen angesprochen wird. «Ich entschuldige mich dafür. Schliesslich ärgere ich mich auch, wenn wir auswärts kein Signal haben.»

Einen Grund sich zu ärgern, hat Schuster am Mittwochabend aber keinen. «Wir müssen der Technik danken», sagt der Ex-Profi sogar, als es um den Millimeterentscheid beim zweiten Freiburger Tor geht. «Auf den Bildern kannst du fast nicht glauben, dass der drin ist», so Schuster.

Hier zirkelt FCB-Otele den Ball in die Maschen
0:11
Traumtor nützt nichts:Hier zirkelt FCB-Otele den Ball in die Maschen
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
1
2
3
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1
2
3
3
AS Rom
AS Rom
1
1
3
3
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
1
1
3
5
SC Freiburg
SC Freiburg
1
1
3
6
SC Braga
SC Braga
1
1
3
7
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
0
1
8
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
0
1
9
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
1
0
1
10
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
1
0
1
11
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
1
0
1
11
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
1
0
1
13
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
13
Bologna FC
Bologna FC
0
0
0
13
FC Porto
FC Porto
0
0
0
13
FC Salzburg
FC Salzburg
0
0
0
13
FC Utrecht
FC Utrecht
0
0
0
13
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
0
0
0
13
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
0
0
0
13
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
0
0
0
13
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
0
0
0
13
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
0
0
0
13
KRC Genk
KRC Genk
0
0
0
13
OSC Lille
OSC Lille
0
0
0
13
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0
0
0
13
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
0
0
0
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
0
0
0
13
SK Brann
SK Brann
0
0
0
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
13
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
31
FC Basel
FC Basel
1
-1
0
32
Malmö FF
Malmö FF
1
-1
0
32
OGC Nizza
OGC Nizza
1
-1
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-1
0
35
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
-2
0
36
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
1
-2
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
SC Freiburg
SC Freiburg
Europa League
Europa League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        Europa League
        Europa League
        FC Basel
        FC Basel