Verwaltungsrat verlässt den FCB und gibt Aktienanteile ab

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Der FC Basel hat zwei neue Miteigentümer. Die Brüder Jörg und Lukas Duschmalé übernehmen das Aktienpaket von Dan Holzmann, der gleichzeitig nach vier Jahren im Amt den Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG verlässt.

Holzmann war seit der Klubübernahme durch David Degen dabei und trug gemeinsam mit den anderen Eigentümern auch das finanzielle Risiko und bestimmte die Club-Strategie mit. «Es galt, die Strukturen neu zu ordnen, die Kosten zu senken und den FCB auf ein stabiles Fundament für die Zukunft zu stellen», blickt der Unternehmer auf die vier Jahre zurück. Seinen Abschied erklärt er nun wie folgt: «Für mich persönlich sind die Phasen meiner Arbeit nun abgeschlossen. Es ist Zeit, Platz zu machen und den Weg freizugeben für neue Ideen und neue Gesichter.»

Die Gebrüder Duschmalé übernehmen seine Aktienanteile, werden aber anders als Holzmann keine operative Rolle übernehmen. Als Nachkommen (in der fünften Generation) der Gründerfamilie F. Hoffmann-La Roche AG sind sie in Basel ebenfalls tief verwurzelt. «Der FC Basel ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir sind FCB-Fans und gehen seit den 1990er-Jahren regelmässig an die Spiele», betonen sie ihre Verbundenheit zum Klub.

Jörg Duschmalé ist Teil des Roche-Verwaltungsrates, Lukas Duschmalé ein Gastro-Unternehmer. Wie der FC Basel informiert, werde – abgesehen von Holzmanns Rücktritt – an der Zusammensetzung des Verwaltungsrates nichts verändert.

