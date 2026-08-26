Das Erlebnisland Grizzlybär im Berner Oberland schreibt seit über einem Jahrzehnt Verluste. Jetzt ziehen die Besitzer die Reissleine und stellen den Betrieb per Ende Jahr ein. 27 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Die Schweiz verliert ein weiteres beliebtes Ausflugsziel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erlebnisland Grizzlybär Forst-Längenbühl BE schliesst Ende 2026 nach 50 Jahren

Corona-Krise und 10 Jahre Verluste zwingen Kulthotel zur Aufgabe

27 Mitarbeitende betroffen, Verkaufspreis rund CHF 2,5 Mio. geplant

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Am Dittligsee im Kanton Bern liegt ein kleines Familienparadies: Das Erlebnisland Grizzlybär mit Minigolfplatz, Streichelzoo und grossem Gasthof inklusive Hotelzimmer und Campingplatz begeistert schon seit fast 50 Jahren Kinder und Eltern zugleich. Jetzt zeichnet sich aber das Ende des Ausflugsziels ab. Per Ende 2026 muss das Erlebnisland in Forst-Längenbühl BE schliessen. Der Grund dafür: Der Betrieb schreibt schon seit über 10 Jahren rote Zahlen. Die «Berner Zeitung» berichtete zuerst darüber.

Insbesondere die Corona-Pandemie und die darauf folgenden Jahre haben den Kostendruck auf das Erlebnisland immer weiter verschärft, wie die Hauenstein-Gruppe, die den kultigen Mini-Freizeitpark betreibt, in einer Medienmitteilung schreibt. Die Schliessung ist mit viel Wehmut verbunden. «Viele persönliche Erinnerungen sind mit diesem Ort verbunden. Gerade deshalb fällt uns dieser Entscheid besonders schwer», so Nathalie Hauenstein, Geschäftsleiterin der Hauenstein-Gruppe, in der Mitteilung.

Mitarbeitende sollen noch bis Ende des Jahres bleiben

Durch das baldige Aus des Erlebnislands Grizzlybär fallen 17 Vollzeitstellen weg. Die insgesamt 27 Mitarbeitenden verlieren also ihren Job. Für sie gibt es aber einen Lichtblick: «Unsere Mitarbeitenden stehen für uns im Mittelpunkt», betont Nathalie Hauenstein auf Anfrage von Blick. «Wir unterstützen sie aktiv dabei, eine neue berufliche Perspektive zu finden – wenn möglich innerhalb der Hauenstein Hotels, aber auch bei anderen Betrieben in der Region.»

Der Gastrobetrieb soll im Herbst öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben werden. «Wir gehen derzeit von einem Verkaufspreis in der Grössenordnung von rund 2,5 Millionen Franken aus», sagt Nathalie Hauenstein zu Blick. Bis Ende 2026 soll es aber noch weitergehen – «mit derselben Herzlichkeit und Qualität, für die das Erlebnisland seit vielen Jahren bekannt ist, und den Gästen einen würdigen Abschluss ermöglichen.»

Kleine Freizeitparks müssen kämpfen

An der Kundenzufriedenheit können die roten Zahlen nicht gelegen haben: Auf der Online-Buchungsplattform Booking.com erreicht das Erlebnisland Grizzlybär, das 10 Hotelzimmer mit Blick auf den See oder die Berge beinhaltet, eine Bewertung von «sehr gut» – mit 8,1 von 10 Punkten. «Alles top, professionell und sehr gemütlich. Super Preis-Leistung und mega Lage», schrieb noch im Juli eine zufriedene Feriengästin.

In der Schweiz gibt es jede Menge solcher kleinen Erlebnisparks. Viele stecken derzeit wirtschaftlich in Schwierigkeiten oder sind sogar vom Aus bedroht. Auch der Schaffhauser Freizeitpark Ticiland in Stein am Rhein musste im April dieses Jahres schliessen. Die Betriebskosten waren zu hoch. Und die Investoren kehrten dem Inhaber und Schausteller Peter Hablützel den Rücken.

Auch der Mini-Freizeitpark Sedel in Herisau AR steckt in der Krise. «Der Sedel bleibt derzeit wegen Unstimmigkeiten mit der Vermieterin geschlossen», steht auf der Webseite des kleinen Kinderparadieses mit Blick auf den Bodensee. Neben dem Streit kämpft der Betrieb auch mit Personalmangel.