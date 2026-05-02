Die Badewelt des Swiss Holiday Park hat die Preise deutlich erhöht. Aber wie schlägt sich der grösste Schweizer Freizeitpark im Vergleich mit der Konkurrenz? Blick vergleicht die Kosten für eine vierköpfige Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss Holiday Park erhöht Jahresabo-Preis um 30 Prozent auf 1280 CHF

Swissminiatur bietet günstigste Familienkarte: 60 CHF für vier Personen

Teuerster Tageseintritt: Conny-Land mit 152 CHF für Familie

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Der grösste Freizeitpark der Schweiz hat an den Preisen geschraubt. Im Swiss Holiday Park in Morschach SZ kostet das Jahresabo für die Bäderlandschaft gleich 30 Prozent mehr. Statt 990 Franken im Jahr sind nun neu 1280 Franken fällig. Die Einzeleintritte für die Bäderlandschaft bleiben unverändert. Erwachsene zahlen unter der Woche 20 Franken und am Wochenende 25 Franken. Für Kinder belaufen sich die Kosten auf 13.50 respektive 16 Franken am Wochenende.

Wie schneiden andere Schweizer Freizeitparks bei den Preisen ab? Blick macht den Vergleich für eine vierköpfige Familie.

Conny-Land – im Thurgau ist es nicht billig

Das Conny-Land lockt die Besucher unter anderem mit Achterbahnen, Rutschbahnen und Seelöwen-Shows. Bei der Planung eines Besuchs im thurgauischen Lipperswil lohnt sich eine frühe Buchung. Erwachsene, die ihr Ticket schon drei Tage im Voraus kaufen, bezahlen 34 Franken. Kinder unter 12 Jahren profitieren mit 30 Franken von vergünstigten Tickets. Wer sich hingegen spontan für einen Besuch entscheidet und sein Ticket erst im Park kauft, bezahlt dafür 40 Franken (Kinder: 36 Franken).

Eine vierköpfige Familie bezahlt so 152 Franken für einen Tag. Der teuerste Park im Blick-Preisvergleich.

Happyland – Adrenalinspass für einen Hunderter

Zwischen den Walliser Gemeinden Siders und Sitten liegt das Happyland. Die Hauptattraktionen sind die Wasserachterbahn «Splash River» und die neun Meter hohe Familienschaukel. Adrenalinjunkies kommen mit dem «Nautic Jet» auf ihre Kosten. Nach einem Start aus elf Metern Höhe hebt das Boot mitsamt seinen Passagieren ab – und landet nach freiem Flug im Wasser. Der Eintritt in den Park kostet 25.50 Franken. Das Saisonabo gibt es für 130 Franken und lohnt sich damit ab dem sechsten Eintritt.

Eine vierköpfige Familie bezahlt somit 102 Franken Eintritt.

Swissminiatur – Mini-Schweiz zum Mini-Preis

Auch in der italienischsprachigen Schweiz gibt es Freizeitparks für die ganze Familie. Im Swissminiatur in Melide TI finden sich über 130 Modelle berühmter Denkmäler und Gebäude der Schweiz im Massstab 1:25. Daneben gibt es ein 3560 Meter langes Netz von Miniatureisenbahnen. Während Erwachsene die Mini-Schweiz für 22 Franken bestaunen können, kommen Kinder unter 15 Jahren für 15 Franken ins Miniaturland. Ein Jahresabo kostet 100 Franken.

Das Swissminiatur bietet eine Familienkarte für 60 Franken an. So billig kommt man in keinen anderen Freizeitpark.

Schongiland – Familie rodelt für 84 Franken

Auf Fahrspass setzt auch das Schongiland im Kanton Luzern – und das auch an verregneten Tagen. Denn das Highlight des Parks ist die 380 Meter lange überdachte Rodelbahn – die einzige ihrer Art. Daneben gibt es mehrere Spielplätze und einen Grillplatz. Kinder bis 15 Jahre dürfen für 20 Franken in den Park. Erwachsene bezahlen 22 Franken. Eine Saisonkarte gibt es für 99 Franken.

Rodeln und Co. kostet die vierköpfige Familie damit 84 Franken.



