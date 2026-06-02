Das Conny-Land arbeitet an einer neuen Attraktion: Schon bald beginnt der Aufbau der neuen Achterbahn in der Ostschweiz. Es soll die grösste und schnellste der Schweiz werden. Wie sie aussieht und wann es so weit ist, erfährst du exklusiv bei Blick.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Conny-Land baut eine neue Achterbahn

Ein erster Testlauf ist für Frühling 2027 geplant

Das Projekt kostet 20 Millionen Franken

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Adrenalin-Junkies aufgepasst: Das Conny-Land baut demnächst eine neue Achterbahn! Es soll die Längste, Schnellste und Höchste der Schweiz werden. Konkret ist die Bahn ganze 500 Meter lang und bis zu 86 Stundenkilometer schnell, wie Blick exklusiv erfahren hat.

Die neue Achterbahn trägt den Namen Massai und ist damit nach einem Hirtenvolk in Ostafrika benannt. Die Bahn ist deshalb im afrikanischen Stil gehalten mit traditionellen Hütten, Figuren und Masken, zeigen vorliegende Visualisierungen.

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Es gibt sogar ein neues Fahrelement, das bisher noch nie so gebaut wurde. Dabei hängen die Fahrgäste für einige Sekunden über Kopf und haben dabei ein intensives Gefühl der Schwerelosigkeit, bevor die Fahrt in aufrechter Position weitergeht. «Rollercoaster-Fans nennen dieses Element bereits den Conny-Land-Loop», erklärt Betreiber Roby Gasser (65) stolz. Am Schluss der neuen Attraktionen wartet ein Looping auf die 16 Fahrgäste.

Erster Testlauf im Frühling 2027

Gasser hofft mit der Attraktion neue, vor allem jüngere Gäste anzulocken. «Die Jungen suchen den Adrenalin-Kick immer früher», weiss Gasser, dessen Vater den Freizeitpark in der Ostschweiz gegründet hat.

Mitte Juni werden die ersten Schienen nach Lipperswil TG angeliefert und es geht los mit dem Aufbau. Ein erster Testlauf ist für nächsten Frühling vorgesehen. Bestellt hat Gasser die Achterbahn vor knapp drei Jahren.

Auch die bisher schnellste Achterbahn in der Schweiz steht im Conny-Land. Es ist die Cobra, die seit 2010 in Betrieb ist. Mit einer Geschwindigkeit von 85 Stundenkilometern ist sie fast so schnell wie die neue Attraktion, aber mit 230 Metern deutlich weniger lang.

Der Startturm der Cobra ist zwar höher als die neue Bahn. Doch die Achterbahn Massai ist mit einer Höhe von 22 Metern die höchste Achterbahn der Schweiz mit einer sogenannten LSM-Beschleunigung – ein Katapult-mässiges Abschusssystem. Im Europapark setzen beispielsweise Blue Fire oder Voltron auf dieses Beschleunigungssystem.

20 Millionen investiert

Das Projekt um die neue Achterbahn kostet Gasser 20 Millionen Franken. «Mit dieser Investition brauchen wir einiges an mehr Gästen», so der Betreiber im Gespräch mit Blick. Doch er zeigt sich zuversichtlich. Bisher besuchen pro Jahr 300'000 Gäste den Freizeitpark. Für ein Tagesticket zahlen Erwachsene 40 Franken, Kinder kosten 36 Franken. Wer online bucht, kann einige Franken sparen.

Die neue Achterbahn schenkt Gasser, der auch Leiter des Weihnachtszirkus Conelli ist, sich und seinen Gästen zu seiner Pension. Doch für das Conny-Land bleibt er weiterhin engagiert. Auch er selbst kann es kaum abwarten mit der neuen Bahn davonzuflitzen.