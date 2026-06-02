DE
FR
Abonnieren
Achterbahn-Spass vor Park-Öffnung
2:12
Blick-Reporter im «Connyland»:Achterbahn-Spass vor Park-Öffnung

Besitzer Roby Gasser lässt Katze aus dem Sack
Dieser Freizeitpark baut schnellste, längste und höchste Schweizer Achterbahn

Das Conny-Land arbeitet an einer neuen Attraktion: Schon bald beginnt der Aufbau der neuen Achterbahn in der Ostschweiz. Es soll die grösste und schnellste der Schweiz werden. Wie sie aussieht und wann es so weit ist, erfährst du exklusiv bei Blick.
Publiziert: vor 38 Minuten
Kommentieren
1/7
Das Conny-Land baut aus!
Foto: Christian Colista

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Das Conny-Land baut eine neue Achterbahn
  • Ein erster Testlauf ist für Frühling 2027 geplant
  • Das Projekt kostet 20 Millionen Franken
RMS_Portrait_AUTOR_199.JPG
Milena KälinRedaktorin Wirtschaft

Adrenalin-Junkies aufgepasst: Das Conny-Land baut demnächst eine neue Achterbahn! Es soll die Längste, Schnellste und Höchste der Schweiz werden. Konkret ist die Bahn ganze 500 Meter lang und bis zu 86 Stundenkilometer schnell, wie Blick exklusiv erfahren hat. 

Die neue Achterbahn trägt den Namen Massai und ist damit nach einem Hirtenvolk in Ostafrika benannt. Die Bahn ist deshalb im afrikanischen Stil gehalten mit traditionellen Hütten, Figuren und Masken, zeigen vorliegende Visualisierungen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Es gibt sogar ein neues Fahrelement, das bisher noch nie so gebaut wurde. Dabei hängen die Fahrgäste für einige Sekunden über Kopf und haben dabei ein intensives Gefühl der Schwerelosigkeit, bevor die Fahrt in aufrechter Position weitergeht. «Rollercoaster-Fans nennen dieses Element bereits den Conny-Land-Loop», erklärt Betreiber Roby Gasser (65) stolz. Am Schluss der neuen Attraktionen wartet ein Looping auf die 16 Fahrgäste. 

Erster Testlauf im Frühling 2027

Gasser hofft mit der Attraktion neue, vor allem jüngere Gäste anzulocken. «Die Jungen suchen den Adrenalin-Kick immer früher», weiss Gasser, dessen Vater den Freizeitpark in der Ostschweiz gegründet hat. 

Mitte Juni werden die ersten Schienen nach Lipperswil TG angeliefert und es geht los mit dem Aufbau. Ein erster Testlauf ist für nächsten Frühling vorgesehen. Bestellt hat Gasser die Achterbahn vor knapp drei Jahren.

Mehr zu Freizeitparks
Grösster Schweizer Freizeitpark erhöht die Preise massiv
30 Prozent teurer!
Grösster Schweizer Freizeitpark erhöht die Preise massiv
So teuer sind Schweizer Freizeitparks
Preisvergleich für Familien
So teuer sind Schweizer Freizeitparks
Hält der Europa-Park am kultigen Euro-Mir-Song fest?
Mit Video
Details zu neuer Bahn bekannt
Hält der Europa-Park am kultigen Euro-Mir-Song fest?
Dieser Schweizer Freizeitpark in Schaffhausen ist in wenigen Tagen Geschichte
Mit Video
Aus nach nur knapp 6 Jahren
Schweizer Freizeitpark ist in wenigen Tagen Geschichte

Auch die bisher schnellste Achterbahn in der Schweiz steht im Conny-Land. Es ist die Cobra, die seit 2010 in Betrieb ist. Mit einer Geschwindigkeit von 85 Stundenkilometern ist sie fast so schnell wie die neue Attraktion, aber mit 230 Metern deutlich weniger lang.

Der Startturm der Cobra ist zwar höher als die neue Bahn. Doch die Achterbahn Massai ist mit einer Höhe von 22 Metern die höchste Achterbahn der Schweiz mit einer sogenannten LSM-Beschleunigung – ein Katapult-mässiges Abschusssystem. Im Europapark setzen beispielsweise Blue Fire oder Voltron auf dieses Beschleunigungssystem. 

20 Millionen investiert

Das Projekt um die neue Achterbahn kostet Gasser 20 Millionen Franken. «Mit dieser Investition brauchen wir einiges an mehr Gästen», so der Betreiber im Gespräch mit Blick. Doch er zeigt sich zuversichtlich. Bisher besuchen pro Jahr 300'000 Gäste den Freizeitpark. Für ein Tagesticket zahlen Erwachsene 40 Franken, Kinder kosten 36 Franken. Wer online bucht, kann einige Franken sparen. 

Die neue Achterbahn schenkt Gasser, der auch Leiter des Weihnachtszirkus Conelli ist, sich und seinen Gästen zu seiner Pension. Doch für das Conny-Land bleibt er weiterhin engagiert. Auch er selbst kann es kaum abwarten mit der neuen Bahn davonzuflitzen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen