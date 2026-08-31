Traditionsbank verlässt Zürich – und geht ins Steuerparadies

Die Bank Vontobel zieht mit ihrem Hauptsitz in die steuergünstige Gemeinde Baar ZG um. Dort entsteht bis 2030 ein nigelnagelneuer Campus. 1500 Angestellte sollen künftig dort arbeiten. Für die Limmatstadt gibts ein Mini-Trostpflaster.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vontobel verlegt Hauptsitz bis 2030 von Zürich ins steuergünstige Baar ZG

Am neuen Campus arbeiten 1500 Angestellte, 300 bleiben in Zürich

Zürich belegt gemäss Ranking der «Bilanz» unter 966 Gemeinden Steuerplatz 243



Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Gut 100 Jahre Tradition enden bald: Die 1924 in Zürich gegründete Familienbank Vontobel verlässt die Limmatstadt – und verlegt den Hauptsitz ins steuergünstige Baar ZG, wie die Bank in einem Schreiben mitteilt. Ab 2030 arbeiten 1500 Bankangestellte auf einem neuen Campus im Zuger Steuerparadies. Vontobel hat dafür einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben.

Bislang arbeiten die 1500 betroffenen Angestellten verteilt über die ganze Stadt Zürich an insgesamt sieben Standorten. Von diesen bleibt bloss der zentralste übrig – jener am Bleicherweg. Diesen Standort hübscht die Bank zu einer modernen Kundenfiliale auf, in der künftig gut 300 Mitarbeitende tätig sein werden.

«Dynamische und vernetzte Arbeitsumgebung»

Man verschaffe sich mit der Züglete «Raum für die weitere Entwicklung» und unterstütze künftiges Wachstum, heisst es in der Mitteilung. Mit dem neuen Campus wolle Vontobel «eine dynamische und vernetzte Arbeitsumgebung fördern, den Austausch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erleichtern und mehr Raum und Flexibilität erhalten».

Weiter heisst es: «Das Areal liegt in einer innovativen, unternehmerisch geprägten Wirtschaftsregion mit einer wachsenden Business-Community, darunter verschiedene Investmentfirmen. Die Verkehrsanbindung ist hervorragend, und der Standort bietet weiteres Entwicklungspotenzial.» Die Stimmbevölkerung in Baar hat den Bebauungsplan für den Campus bereits genehmigt. In wenigen Monaten ist Baubeginn.

Baar hat deutlich tiefere Steuern als Zürich

Was Vontobel in der Mitteilung nicht erwähnt: Am neuen Standort sind die Steuern deutlich tiefer als in Zürich. Baar gilt als steuergünstigste Gemeinde der Schweiz. Andere grosse Firmen wie das Finanzhaus Partners Group und der Rohstoffkonzern Glencore haben dort ihren Hauptsitz.

Zürich ist für die Angestellten als Arbeitsort deutlich attraktiver, in Sachen Steuern hinkt die Schweizer Wirtschaftsmetropole aber hinterher. Im aktuellen Gemeinderanking der «Bilanz» belegt Zürich bei den Steuern Platz 243 von total 966 untersuchten Gemeinden, Baar hingegen Platz 1. Die Folge: Immer mehr Unternehmen kehren der Limmatstadt den Rücken. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Kanton Zürich den grössten Nettoabgang von Firmen aller Kantone.