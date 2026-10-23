Bombenzyklon fegt über Europa

Stromausfälle in Frankreich, Windpeitsche in der Schweiz und Starkregen in Deutschland und Grossbritannien: In Europa wird es turbulent. Blick zeigt dir, wo das Wetter aktuell verrücktspielt.

Darum gehts In 29 französischen Départements gilt Windwarnstufe zwei, 160'000 Menschen sind ohne Strom

In Deutschland gelten Warnungen in 226 Kreisen, erwartet werden Starkregen und Sturmböen im Westen

Die Schweiz erwartet stürmischen Wind im Flachland; Südwestengland rechnet mit Böen bis 115 km/h

Janine Enderli Redaktorin News

Nein, das wettertechnisch gemütlichste Wochenende wird es nicht. Ein Sturmtief nimmt Kurs auf Europa und sorgt in mehreren Ländern für chaotische Zustände. Wo wird es am heftigsten? Eine Übersicht.

1. Frankreich

Am Freitagmorgen galt in 29 französischen Départements die zweithöchste Windwarnstufe. Die Unwetter haben bereits dazu geführt, dass aktuell über 160'000 Menschen ohne Strom sind. Es ist auch zu mehreren Bränden gekommen.

Am heftigsten trifft es den Nordwesten (Region Finistère). Bilder zeigen hohen Wellengang an den Küsten. Eine Böe erreichte eine Windgeschwindigkeit von 143 km/h. Die Fähren zwischen Frankreich und England bleiben aufgrund der extremen Wetterbedingungen im Hafen. Die Wellen verhindern den Schiffsverkehr.

2. Deutschland

In Deutschland wird ebenfalls mit heftigen Auswirkungen gerechnet. Ab 8 Uhr am Freitagmorgen gilt in 226 Kreisen eine Warnung. Erwartet werden Starkregen und Sturmböen. Vor allem der Westen ist betroffen. In höheren Lagen sind auch Orkanböen bis 130 km/h möglich.

Das ist ab ungefähr 17 Uhr der Fall, prognostiziert der deutsche Wetterdienst DWD.

3. Schweiz

Die Schweiz wird vom Gröbsten verschont. Jedoch warnt auch hierzulande der Bund vor stürmischen Winden. Betroffen ist hauptsächlich das Flachland. Lose Gegenstände sollten befestigt und Waldgebiete gemieden werden – jedoch erst in der zweiten Tageshälfte.

Am Morgen ist mit einzelnen Schauern zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt im Verlauf des Freitags kontinuierlich, in der Nacht auf Samstag liegt sie bei 1000 Metern.

4. Grossbritannien

Der Südwesten Englands wird voraussichtlich am stärksten vom Sturm getroffen, der zu Verkehrsbeeinträchtigungen, Stromausfällen und Lebensgefahr führen könnte.

Für Cornwall und Teile von Devon werden Windböen von 95 bis 115 km/h, an exponierten Stellen sogar mehr vorausgesagt.

Was ist ein Bombenzyklon?

In vielen Berichten ist von einem Bombenzyklon die Rede. Doch was ist ein Bombenzyklon überhaupt? Der Begriff bezeichnet ein Tiefdruckgebiet, das sich schnell verstärkt. Als Bombenzyklon gilt ein Tief, dessen Luftdruck innerhalb von 24 Stunden stark fällt. Entscheidend ist nicht allein die Windstärke, sondern hauptsächlich die Geschwindigkeit.