Wird es eine Unwetter-Woche im Süden? In Spanien, Italien und Kroatien drohen heftige Gewitter. Grund dafür ist ein bekanntes Phänomen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ab Dienstag ziehen Unwetter von Spanien bis Kroatien

Grund ist warmes Mittelmeerwasser und kalte Atlantikluft

In der Schweiz bringt eine Kaltfront Schnee ab 1300 Metern

Janine Enderli Redaktorin News

Während in der Schweiz langsam der Herbst eintrudelt, wird es im Süden turbulent. Mehrere Wettermodelle zeigen aktuell, dass in den nächsten Tagen heftige Unwetter über Ferienländer wie Spanien, Italien und Kroatien fegen dürften.

Der Grund: Das überhitzte Mittelmeer kollidiert mit kalter Atlantikluft – ein Phänomen, das im Herbst besonders häufig auftritt.

Auf der Iberischen Halbinsel wird ab Dienstag mit den Unwettern gerechnet. Zuerst kommt es zu ausgeprägten Regenschauern, die sich im Verlaufe des Tages verstärken. Örtlich kann es auch zu Gewittern kommen. Laut dem spanischen Meteorologen Rubén Del Campo kann es im ganzen Land zu Sturmereignissen kommen, wie er gegenüber «El País» erklärt.

Vorboten der unruhigen Wetterlage zeigten sich am Montag bereits auf Mallorca: Dort sorgte ein heftiger Wirbelsturm in der bekannten Badebucht Cala Mesquida für Aufsehen.

In den nächsten Tagen rollen weitere Unwetterzellen weiter Richtung Osten. Sie treffen erneut auf die Balearen, wo es grossflächig nass wird, sowie auf Frankreich und schliesslich Italien. Neben heftigen Regenschauern wird auch Hagel erwartet. Am Donnerstag ziehen die Unwetter weiter Richtung Adria und dürften über Kroatien niedergehen.

Mittelmeer als riesiger Energiespeicher

Herbststürme im Mittelmeerraum können stark ausfallen. Im Oktober 2024 ereignete sich in der spanischen Region Valencia eine Flutkatastrophe, bei der über 220 Menschen starben. Auch 2026 forderten die Gewitter bereits Todesopfer. Am Wochenende starben in der Region Katalonien zwei Menschen, weil ein Sturm die Region heimsuchte.

Über die warmen Monate hinweg heizt sich das Mittelmeer erheblich auf. Die Höchstwerte liegen oft bei bis zu 30 Grad. Wenn dann im Herbst kühle Atlantik- oder Polarluft über das Mittelmeer strömt, trifft eiskalte Luft auf extrem warmes Wasser – diese gewaltigen Temperaturunterschiede sorgen für eine hochgradig labile Atmosphäre und schwere Unwetter.

Und in der Schweiz?

In der Schweiz hält der Herbst ebenfalls Einzug. Ab Mittwoch zieht eine Kaltfront über das ganze Land. Es wird spürbar kühler und die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 Meter über Meer.