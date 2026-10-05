«Eine Kaltfront zieht über die ganze Schweiz»

Nach sonnigem Wochenstart im Westen und Wolken im Osten erreicht ab Mittwoch eine Kaltfront die Schweiz. Am Donnerstag wird es landesweit nass, die Schneefallgrenze sinkt bis Freitag teils auf 1300 Meter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Woche startet wechselhaft: Westen sonnig, Osten wolkig

Ab Mittwoch bringt eine Kaltfront Regen und kühlere Luft

Freitag Schnee ab 1300 Meter; Wochenende wohl trocken

Fabrice Obrist Redaktor News

Diese Woche startet wettertechnisch mit einem Kontrastprogramm. Heute ist es in der Westschweiz nämlich den ganzen Tag sonnig, während es in der Ostschweiz viele Wolken hat. «Da macht es sicher auch Sinn, den Regenschirm mitzunehmen», sagt Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News zu Blick. Die Temperaturen betragen voraussichtlich zwischen 20 und 23 Grad.

Am Dienstag gibt es am Morgen dann vielerorts Nebelschwaden, die sich aber – zumindest in der Nordschweiz – wieder schnell auflösen werden. Im Tessin und im Engadin hingegen bleibt es den ganzen Tag bewölkt. Immerhin liegen die Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad.

«Fällt wortwörtlich ins Wasser»

«Am Mittwoch kommt vom Westen her eine Kaltfront in die Schweiz», so Eichmann. In der Deutschschweiz dürfte es aber dennoch sonnig und mit Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad warm bleiben.

Der Meteorologe erklärt: «Der Föhn ist der Gegenspieler der Kaltfront und sorgt für das freundlichere Wetter. Das gilt jedoch nur im Osten. In der Westschweiz ist es deutlich bewölkter und in der zweiten Tageshälfte kann es in der Region rund um den Genfersee auch schon Regen geben.»

Lange bleiben wir auf dieser Seite des Röstigrabens aber nicht vom Sauwetter verschont. «Schon in der Nacht auf Donnerstag stellt der Föhn ab und die Kaltfront zieht über die ganze Schweiz. Der Donnerstag fällt wortwörtlich ins Wasser.» Bereits am Vormittag werden Höchsttemperaturen von gerade einmal 15 Grad erwartet.

Schneefallgrenze kommt näher

Nass wird es dann im ganzen Land. Das Highlight ist ein anderes: «Die Schneefallgrenze wird langsam spannend, das kann man zum ersten Mal seit langer Zeit sagen», so Eichmann von Meteo News. Diese Grenze liegt zunächst bei 2000 Metern, sinkt dann aber im Verlauf des Abends auf rund 1500 Meter ab.

Der Freitag startet mit Wolken und letzten Niederschlägen. Die Schneefallgrenze sinkt dann sogar weiter auf bis zu 1300 Meter ab. «Im Mittelland ist das natürlich noch kein Thema, aber zum Beispiel in Davos könnte man durchaus erste Schneeflocken sehen», sagt Eichmann. «Auf dem Pilatus darf man sich vielleicht sogar auf eine Schneelandschaft freuen.» Die Temperaturen sinken ebenfalls, im Flachland werden 12 bis 14 Grad erwartet.

«Die Modelle sind sich noch uneinig»

Eine Vorhersage fürs Wochenende ist noch schwierig, da Prognosen ungenauer werden, je weiter der Zeitraum in der Zukunft liegt. Oder wie es der Meteorologe sagt: «Die Modelle sind sich noch uneinig.»

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag dürfte sich aber die Sonne zeigen und es sollte trocken bleiben. Die Temperaturen dürften dann auch höher sein als am Freitag, wenn auch nicht viel höher. «Der Wind könnte auch noch eine Rolle spielen, aber das ist heute noch schwierig abzuschätzen.»