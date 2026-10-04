Wenn die Natur Van Gogh spielt und die Schweiz in Herbstfarben anmalt, warten eindrückliche Erlebnisse. Neun Vorschläge für faszinierende Ausflüge – von der Schluchten-Erkundung bis zur Sunset-Bike-Tour. Zudem gibt es Tipps für gutes Essen und besondere Hotels.

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1 Gorges du Gottéron: Historische Altstadt und wilde Romantik

Lust auf etwas Mystik direkt vor den Toren von Freiburg? Die Gorges du Gottéron, zu Deutsch Galternschlucht, lockt mit rustikalen Holzstegen, sprudelnden Wasserfällen und moosbewachsenen Felsen. Die leichte, dreistündige Wanderung startet in der Altstadt von Freiburg. Vorbei gehts an Sehenswürdigkeiten wie der 1250 erbauten Bernbrücke und der Stadtmauer in Richtung Fluss. Dort wanderst du gemütlich am Ufer entlang ins Galterental. Im Mittelalter war es gefürchtet, weil es angeblich von einem Drachen bewohnt war. Heute begegnest du dort mit etwas Glück höchstens einer Gämse.

Gastro- und Hotel-Tipps: Gönn dir nach der Tour in Freiburg ein feines Moitié-moitié-Fondue in einem der Restaurants in der Altstadt. Am 10. und 11. Oktober 2026 gibt es zudem die Möglichkeit, die Käseköstlichkeit direkt bei Einheimischen zu Hause zu geniessen. Willst du übernachten, ist das charmante Hôtel Le Sauvage eine gute Adresse. Jedes der 17 Zimmer ist anders gestaltet. Die Wände des Hotels sind aus Molasse gefertigt, dem typischen Stein der Saane, an der Freiburg liegt.

Herbst-Inspirationen von Schweiz Tourismus Ob du auf der Suche nach verborgenen Naturperlen, den schönsten Velorouten oder idyllischen Unterkünften bist: Bei Schweiz Tourismus findest du reichlich Inspiration für die farbenfrohe Jahreszeit. Verfolge das Spektakel der Natur auch live mit dem Laubtracker und nutze ihn für die Planung deiner Ausflüge. Ob du auf der Suche nach verborgenen Naturperlen, den schönsten Velorouten oder idyllischen Unterkünften bist: Bei Schweiz Tourismus findest du reichlich Inspiration für die farbenfrohe Jahreszeit. Verfolge das Spektakel der Natur auch live mit dem Laubtracker und nutze ihn für die Planung deiner Ausflüge. Herbst-Tipps entdecken

2 Waldstätterweg: Geschichtsträchtige Uferidylle am See

Klares Wasser, majestätische Berge, farbige Laubbäume: Der Vierwaldstättersee ist auch im Herbst ein Erlebnis. Wer per E-Bike oder Velo unterwegs ist, kann zahlreiche Routen erkunden. Eine Umrundung an einem Stück ist jedoch nicht möglich. Für alle, die wandern wollen, empfiehlt sich der Waldstätterweg. Er ist insgesamt 115 Kilometer lang und in sieben Etappen aufgeteilt, von denen du dir einfach eine passende Strecke herauspickst. Die Erste führt beispielsweise von Brunnen SZ nach Vitznau LU und lässt sich in rund fünf Stunden bewältigen. Die Letzte startet in Beckenried NW und endet nach etwas mehr als vier Stunden auf dem Rütli UR. Von malerischen Uferdörfern bis zu geschichtsträchtigen Stätten wie etwa der Tellsplatte warten viele Highlights.

Gastro- und Hotel-Tipps: Egal, welche Etappe du unter die Füsse nimmst – eine Übernachtung mit Seeblick lohnt sich in jedem Fall. Schnapp dir ein Zimmer im «Vitznauerhof» in Vitznau, wo du auch hervorragend speisen kannst. Zum Beispiel auf der Panoramaterrasse bei einem Sonnenuntergangsznacht mit Trüffelrisotto. Auch im Hotel Gerbi in Weggis LU kannst du die Seele baumeln und dich kulinarisch verwöhnen lassen. Zu den saisonalen Spezialitäten gehören etwa der Herbstteller mit Rosenkohllaub, Spätzli, Rotkraut, Preiselbeeren und eingelegtem Kürbis oder das Hirschentrecôte.

3 Au fil du Doubs: Den Fluss entlang wandern

Der wilde Fluss Doubs im Jura ist ideal für Ruhesuchende. Die 68 Kilometer lange Fernwanderung Au fil du Doubs startet und endet in Saint-Ursanne JU. In vier Etappen erlebst du intakte Natur, während sich das gelb-rote Herbstlaub malerisch im Gewässer spiegelt. Vereinzelt stösst du auf Spuren aus der industriellen Vergangenheit. Vor 200 Jahren gab es am Doubs noch viele Glasereien, Sägereien und Mühlen. Natürlich kannst du auch hier einfach nur eine Etappe absolvieren. Etappe drei, die von Goumois JU nach Soubey JU führt, dauert zum Beispiel nur 3 Stunden 20 Minuten.

Gastro- und Hotel-Tipps: Willst du in Saint-Ursanne nächtigen, erlebst du in der «Peanut Medieval Lodge» eine überraschende Zeitreise ins Mittelalter. In den Zimmern, aber auch in der Pastaverne – eine Taverne, die Pastavariationen serviert. Für eine Übernachtung unterwegs lohnt sich ein Abstecher ins Grand Hôtel les Endroits, das fünf Minuten von La Chaux-de-Fonds NE auf 1111 Metern über Meer liegt. Dort kannst du unter anderem Saiblingsfilet vom Doubs geniessen. Eine Spezialität.

4 Via Alpina: Auf ursprünglichen Pfaden

Die Via Alpina gilt mit 390 Kilometern als die Königin der Schweizer Weitwanderwege. Aber keine Panik, du musst nicht gleich das ganze Land durchqueren: Die erste Etappe von Vaduz FL nach Sargans SG ist ein fantastischer Herbstausflug, der rund siebeneinhalb Stunden dauert. Ist dir das zu lang, gibt es auch kürzere Strecken, etwa von Sargans nach Weisstannen SG (4 h 15 min) oder von Linthal GL zum Urner Boden (5 h 20 min). Die letzte Etappe führt vom Rochers de Naye nach Montreux VD und dauert vier Stunden. Grandiose Panoramen sind garantiert!

Gastro- und Hotel-Tipps: Eine währschafte Rösti in einer der Alphütten entlang des Weges gibt Energie. Wählst du die allerletzte Etappe, könntest du das Abenteuer mit einer Nacht im Hôtel Masson in Montreux VD ausklingen lassen. Es ist das älteste Hotel der Stadt und entstand 1829 aus einem Weinbauernhaus. Im hauseigenen Restaurant gibt es täglich ein 4-Gang-Menü mit saisonalen Produkten.

5 Sunset E-Bike-Tour: In den Sonnenuntergang radeln

Wenn die Sonne langsam hinter den imposanten Bergen versinkt, beginnt in Saas-Fee VS ein magisches Abenteuer auf zwei Rädern. Bei der geführten Sunset-E-Bike-Tour fährst du ab Saas-Grund über panoramareiche Pfade hinauf Richtung Kreuzboden auf 2440 Metern über Meer. Begleitet von erfahrenen Guides der Bikeschule Saastal erlebst du während der rund zweistündigen Abendfahrt ein faszinierendes Farbenspiel am Himmel und das glühende Abendrot auf den schneebedeckten Gipfeln. Ein entspanntes und zugleich eindrückliches Naturerlebnis, das dank der elektrischen Unterstützung auch ohne Profi-Kondition problemlos machbar ist.

Gastro- und Hotel-Tipps: Kehr vor oder nach der Tour im heimeligen Restaurant Waldhüs Bodmen ein und geniesse ein schmackhaftes Gericht aus dem Specksteintopf. Nächtigen kannst du beispielsweise im traditionsreichen Walliserhof Grand-Hotel & Spa.

Hotels für Biker Wer den ganzen Tag im Sattel sitzt, freut sich abends auf die passende Unterkunft. Die Bike Hotels and Lodgings sind exakt auf die Bedürfnisse von Velofans zugeschnitten. Ob verschliessbarer Bikeraum, Reparaturservice, Reinigungsmöglichkeiten oder Tipps für die besten Routen am nächsten Morgen: Hier bist du in besten Händen und startest optimal erholt in die nächste Etappe. Wer den ganzen Tag im Sattel sitzt, freut sich abends auf die passende Unterkunft. Die Bike Hotels and Lodgings sind exakt auf die Bedürfnisse von Velofans zugeschnitten. Ob verschliessbarer Bikeraum, Reparaturservice, Reinigungsmöglichkeiten oder Tipps für die besten Routen am nächsten Morgen: Hier bist du in besten Händen und startest optimal erholt in die nächste Etappe. Bike Hotels and Lodgings entdecken

6 Bad Zurzach AG: E-Biken und Wellnessen

Die Region am Aargauer Hochrhein ist ein Traum für Velofans. Bei einer ausgedehnten E-Bike-Tour entlang des Flusses oder durch die sanften Hügel rund um Bad Zurzach lässt du den Alltag weit hinter dir. Mach Halt am Klingnauer Stausee, wo du seltene Vögel wie etwa den Eisvogel oder Wildschweine beobachten kannst. Oder erkunde die Weinberge auf zwei Rädern. Nach der sportlichen Anstrengung tauchst du in das wohltuende, 39 Grad warme Thermalwasser der Therme Zurzach ein. Diese Kombination aus Aktivität an der frischen Herbstluft und purer Entspannung belebt auf allen Ebenen.

Gastro- und Hotel-Tipps: Für die perfekte Wellness-Auszeit checkst du im Dorint Parkhotel Bad Zurzach ein, das mit einem tollen Wohlfühlangebot punktet. Hast du Lust auf währschafte Hausmannskost, schau im Restaurant Höfli vorbei. Die Spezialität des Hauses ist Fleisch vom heissen Stein.

7 Reblehrpfad Vully: Auf den Spuren des Weins

Der Herbst ist auch eine Zeit für Geniesser. Wein-Liebhaberinnen und -Liebhaber erkunden die sanften Hänge des Vully am Murtensee auf dem Reblehrpfad. Er führt durch malerische Freiburger Winzerdörfer wie Praz, Môtier und Sugiez. Unterwegs geniesst man eine herrliche Aussicht über den See bis zu den Berner Alpen. Die anschaulichen Infotafeln entlang des Weges erklären das Handwerk der Winzerinnen und Winzer und informieren über die lokalen Rebsorten wie Chasselas und Pinot Noir. Ein gemütlicher Herbstspaziergang, der sich ideal mit einer Degustation beim lokalen Weinbauern verbinden lässt.

Gastro- und Hotel-Tipps: Die traditionellen Pinten laden zum Einkehren ein. Probier unbedingt den berühmten «Gâteau du Vully». Der traditionelle Speckkuchen schmeckt am besten mit einem Glas Chasselas. Willst du eine magische Nacht mitten in den Weinbergen erleben, ist das «Château Salavaux» in Salavaux VD eine hervorragende Adresse. Es ist auch kulinarisch ein Highlight. Die mehrgängigen Menüs sind saisonal, verwendet werden Zutaten aus aller Welt, aber auch von lokalen Produzentinnen und Produzenten.

8 Kastanienerlebnisweg: Dem süssen Herbst auf der Spur

Was wäre der Herbst ohne Marroni! Der Kastanienerlebnisweg im malerischen Tessiner Bergdorf Arosio nimmt dich mit auf eine stimmungsvolle Entdeckungsreise durch jahrhundertealte Selven, sprich traditionelle Hochstammanlagen mit Edelkastanien. Auf dem Rundweg durch das obere Malcantone spazierst du durch verträumte Dörfer, vorbei an traditionellen «Grà», wie die historischen Dörrhäuschen für Kastanien hier heissen. An den Lernstationen erfährst du Spannendes über die einst überlebenswichtige «Brotfrucht» der Region – ein herbstlicher Hochgenuss für Naturfans und Familien.

Gastro- und Hotel-Tipps: Ein Besuch in einem typischen Grotto ist beinahe Pflicht. Geniesse dort herbstliche Spezialitäten wie Rehrücken mit glasierten Maroni – zum Beispiel im urigen Grotto Sgambada. Es liegt mitten im Kastanienhain. Zum Übernachten bietet sich das Hotel Casa Santo Stefano in Miglieglia TI an. Es stammt aus dem 18. Jahrhundert und bezaubert mit viel Tessiner Charme und gelebter Gastfreundschaft.

9 Val Lumnezia: Unterwegs im Tal des Lichts

Ein verstecktes Naturjuwel findest du in der Surselva in Graubünden: das Val Lumnezia – auf Deutsch «Tal des Lichts». Dort lässt sich wunderbar in unberührter Natur wandern. Zudem verzaubert das preisgekrönte Bergdorf Vrin GR am Talende, das traditionelle Bündner Baukultur mit moderner Holzarchitektur auf einzigartige Weise verbindet. Ein absolutes Highlight ist auch die geschützte Greina-Ebene: Die karge, baumlose Tundralandschaft wirkt im Herbst fast schon mystisch (weitere versteckte Täler entdecken). Auch Bike-Fans kommen auf ihre Kosten: Die Tour Mundaun Bike bietet eine wunderbare Aussicht auf die Berge.

Gastro- und Hotel-Tipps: Für eine erholsame Nacht mitten im Tal empfiehlt sich das Boutique-Hotel Pellas in Vella GR – ein charmanter Betrieb mit traumhaftem Panorama und viel Herzlichkeit. Dort speist du zudem auch hervorragend. Auf der Karte stehen unter anderem hausgemachte Capuns – eine Bündner Spezialität.