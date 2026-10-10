Mit Windgeschwindigkeiten von 165 km/h ist Hurrikan «Isaias» bei Destin im Nordwesten Floridas auf Land gestossen. Der Wirbelsturm verursacht schwere Schäden, Stromausfälle bei Hunderttausenden von Haushalten und die Evakuierung von Küstengebieten.

Darum gehts Hurrikan «Isaias» traf bei Destin mit 165 km/h auf Land

Über 500'000 Menschen waren gewarnt, viele wurden evakuiert

500'000 Haushalte sind ohne Strom; Fluten drohen weiter.

Guido Felder Ausland-Redaktor

Alarmstimmung in Florida: Der gefürchtete Hurrikan Isaias ist am Freitag um 20.30 Uhr (Ortszeit) bei Destin mit voller Wucht auf Land getroffen. Für über eine halbe Million Menschen im westlichen Florida Panhandle wurde eine Warnung vor extremen Winden herausgegeben. In Landkreisen in Florida und Alabama wurden Evakuierungen angeordnet. Mehrere Städte verhängten Ausgangssperren.

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Trump bewilligt Notstand

Die Windgeschwindigkeiten betrugen anfangs 165 km/h, was der Stärke 2 (von 5) entspricht. Auf dem Meer erreichten sie noch bis 195 km/h. Der Sturm bringt heftige Regenfälle mit sich. Eine halbe Million Haushalte sind ohne Strom. US-Präsident Donald Trump (80) hat die Ausrufung des Notstands in 40 Landkreisen in Alabama genehmigt.

Der Sturm hat bisher an Gebäuden Schäden angerichtet und Bäume umgestürzt. Es drohen Sturzfluten, über die Ufer tretende Flüsse sowie Erdrutsche.

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Isaias dürfte sich schliesslich allmählich abschwächen und am Samstag zu einem nachtropischen Sturm werden. Doch auch dann bleiben Starkregen und Überschwemmungen eine Gefahr. Die Auswirkungen könnten bis in die kommende Woche hinein weite Teile des Südostens der USA erfassen.

+++ Update folgt +++