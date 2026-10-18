Flughafen Ibiza komplett überschwemmt

Flüge mussten gestrichen werden, nachdem der Flughafen Ibiza von Überschwemmungen heimgesucht wurde. Derzeit gehen in zahlreichen spanischen Ferienorte sintflutartige Regenfälle nieder.

Janine Enderli Redaktorin News

Heftige Regenfälle haben am Wochenende in Spanien verheerende Überschwemmungen verursacht, bei denen eine Frau ums Leben kam und Chaos an der Mittelmeerküste ausbrach.

Die Ferieninsel Ibiza war besonders betroffen: Der Flughafen musste am Sonntag wegen schwerer Überflutungen gesperrt werden. Aufnahmen in sozialen Medien zeigen, wie Wasser die Abflughallen flutet, nachdem die Kanalisation übergelaufen war.

Mutter stirbt in den Fluten

Die heftigen Unwetter sorgten auch auf dem spanischen Festland für Ausnahmezustände. In dem Ort Cabrera de Mar, 30 Kilometer nordwestlich von Barcelona, starb eine Mutter in ihren Vierzigern als sie zusammen mit ihrer Familie draussen unterwegs war.

Ihr Ehemann konnte die Tochter retten, doch die Frau wurde weggespült. Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht nach ihr, am Sonntagmorgen wurde sie tot aufgefunden.

Auch in anderen Teilen Spaniens richtete der Sturm grosse Schäden an. Besonders schwer betroffen war die Region Almería, wo im Stadtteil El Ejido-Norte innerhalb weniger Stunden über 100 Liter Regen pro Quadratmeter fielen. Ein Video zeigt, wie ein schwarzes Auto von den reissenden Fluten eine Strasse hinuntergespült wird.

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Der spanische Wetterdienst Aemet warnte vor «katastrophalen Auswirkungen» in besonders gefährdeten Gebieten und prognostizierte Regenmengen zwischen 200 und 700 Millimetern innerhalb von zwölf Stunden.