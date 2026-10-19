Nach einem tristen Wochenende beginnt die neue Woche etwas freundlicher. Gegen Wochenmitte schlägt das Wetter um. Blick gibt dir einen Ausblick.

Darum gehts Montag bleibt es unten oft grau, oben meist sonnig

Dienstag bringt im Westen Wolken, im Tessin Regen

Mittwoch Regen, Schnee ab 1200 m; nach Donnerstag nass-windig.

Fynn Müller People-Redaktor

Nebel, so weit das Auge reicht. Wer am Montagmorgen im Flachland aufwacht, tappt im Grauen. «Der Herbst ist angekommen», sagt Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News zu Blick. Die Obergrenze des Nebels liegt heute bei 1300 bis 1500 Metern. «Der Hochnebel wird sich nur stellenweise auflösen. Es wird Orte geben, die sind bis zum Abend grau. In der Zentralschweiz wird es zäh, auch im Mittelland ist es nicht überall freundlich.»

Wer Sonne will, muss hoch hinaus. «Über der Hochnebelgrenze gibt es nur ein paar Schleierwolken. Es ist prima Wetter in der Höhe. Zudem ist es auf 2000 Metern fast gleich warm wie bei uns.»

Am Dienstag sinkt die Nebelgrenze auf 1000 Meter. «Die Auflösungschance ist morgen besser.» Die schlechte Nachricht: «Es kommt vom Westen langsam eine Kaltfront.» Man kann also sagen, dass wir vom Nebelgrau ins Wolkengrau wechseln. In den Bergen ist es am Morgen zeitweise noch freundlich. Auf der Alpennordseite bleibt es bei 12 bis 14 Grad, in den Föhngebieten werden es bis zu 20. Im Tessin wird es nass.

Am Mittwoch übernimmt der Regen. Es wird etwas kühler, erwartet werden Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Spannend wird es bei der Schneefallgrenze: «Mittwochabend wird sie zwischen 1600 und 1800 Metern liegen. In der Nacht auf Donnerstag noch tiefer. Bis 1200 Meter möglich. Allerdings ist zu diesem Zeitpunkt dann auch nur noch mit wenig Niederschlag zu rechnen.»

Indoor-Pläne fürs Wochenende

Am Donnerstag gibt es eine kurze Verschnaufpause. «Ein Zwischenhoch. Im Mittelland wird es der sonnigste Tag der Woche.» Gegen Abend ziehen wieder Wolken von Westen auf.

Zum Wochenende hin wird es ungemütlich: «Ab Freitag und dann auch das Wochenende wird wechselhaft, zeitweise nass und windig. Wir erwarten 10 bis 13 Grad.» Sein Tipp deshalb fürs Wochenende: «Tendenziell lieber etwas indoor planen.»