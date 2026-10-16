Nach einigen goldenen Spätsommertagen fällt das Wochenende nun ins Wasser. Auch die Temperaturen stürzen gehörig ab. Auf den Wochenendausflug musst du dennoch nicht verzichten: Blick weiss, in welchen Regionen sich die Sonne noch tapfer hält.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Neblig und kühl startet der Freitagmorgen. Doch der Spätsommer bäumt sich im Tagesverlauf noch einmal auf. Das trübe Grau macht der Sonne Platz, die Höchstwerte orientieren sich um die 20-Grad-Marke. Zum Wochenende hin ist mit dem goldenen Herbstwetter jedoch erstmal Schluss. Am Samstag zieht eine Kaltfront übers Land – mit reichlich Regen im Gepäck.

In der Nordwestschweiz, in Basel und im Jura startet bereits der Samstagmorgen ziemlich nass, sagt Meteorologe Michael Eichmann von Meteo News zu Blick. Im Flachland bleibt es bei wolkenverhangenem Himmel ziemlich trüb. Im Tagesverlauf zieht die Kaltfront immer weiter nach Osten und bringt die Niederschläge mit.

Hier findest du nochmal Sonne

Wer nach Sonne und trockenem Wetter sucht, muss am Samstag jedoch nicht verzweifeln. Je weiter östlich in der Schweiz, desto freundlicher zeigt sich das Wetter, da die Kaltfront dort ihre Struktur verliert. «Im Wallis und besonders im Bündnerland bleibt es am Samstag wolkenlos und sonnig», weiss der Meteorologe. Wer also einen schönen Wochenendausflug einplanen will, findet hier gute Möglichkeiten. «Die Berge sind am Samstag Trumpf», betont Eichmann.

Bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad wird es hingegen spürbar kühler – Pullover und Mantel daher beim Ausflug nicht vergessen! Auch die Schneefallgrenze sinkt auf 2200 bis 2400 Meter.

Einstellige Temperaturen am Sonntag

Am Sonntag wird es nochmal spürbar kühler. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 10 bis 12 Grad. Vielerorts sinken die Temperaturen sogar in den einstelligen Bereich, bei 8 bis 9 Grad. Auch die Niederschläge breiten sich aus. Besonders im Westen, etwa im östlichen Wallis, und im Tessin ist kräftiger und flächendeckender Regen zu erwarten, so Eichmann. Zwar liegen die Temperaturen im Tessin bei 16 bis 17 Grad, doch in beiden Regionen wird es aufgrund des Regens ziemlich ungemütlich. «Hier könnten am Sonntag auch Wetterwarnungen zu erwarten sein», betont der Meteorologe.

Im Flachland zeigt sich das Wetter trüb und nass. Je weiter östlich, desto eher könnte es trocken bleiben. «In St. Gallen und im Thurgau braucht man am Sonntag wahrscheinlich keinen Regenschirm», sagt Eichmann.

Zum Start in die neue Woche ist mit dem Regenwetter dann erstmal wieder Schluss. Es wird wieder milder und vielerorts wieder trocken. Die Böden und die Vegetation dürfen sich aber über das nasse Wochenende freuen. «Über die ganze Schweiz betrachtet, gab es in der ersten Oktoberhälfte im Schnitt betrachtet 30 Prozent weniger Regen», erklärt der Meteorologe. Besonders trocken zeigte sich der Oktober bislang im Wallis und Tessin. Der Sonntag bringt für beide Regionen nun das ersehnte Nass.