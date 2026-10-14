Berge vor der Haustür, Fjorde gleich nebenan und gute Lebensbedingungen: Bergen in Norwegen belegt im internationalen Städtevergleich einen Spitzenplatz. Doch wer hier leben möchte, muss sich auf einen entscheidenden Nachteil einstellen.

Diese Stadt gilt als besonders lebenswert, doch das Wetter hat es in sich

Diese Stadt gilt als besonders lebenswert, doch das Wetter hat es in sich

Blick Lifestyle

Bergen liegt an der Südwestküste Norwegens, eingebettet zwischen Bergen und Meer. Die Stadt ist bekannt für ihre Fjorde, die grünen Landschaften und die Nähe zur Natur. Wer nach Feierabend wandern oder die Aussicht geniessen möchte, muss dafür nicht erst stundenlang unterwegs sein. Wanderwege und Aussichtspunkte liegen praktisch vor der Haustür.

Auch im internationalen Vergleich schneidet Bergen gut ab: Im aktuellen Global Cities Index von Oxford Economics belegt die norwegische Stadt weltweit den zweiten Platz in der Kategorie Lebensqualität. Damit ist sie die bestplatzierte Stadt Europas. Nur Canberra in Australien liegt noch davor.

Was macht Bergen so lebenswert?

Für die Bewertung berücksichtigt Oxford Economics verschiedene Faktoren. Dazu gehören unter anderem Einkommen und Einkommensverteilung, Wohnkosten, Lebenserwartung sowie Freizeit- und Kulturangebote.

Bergen punktet dem Bericht zufolge mit vergleichsweise hohen Einkommen und einer relativ geringen Ungleichheit bei den Einkommen. Hinzu kommt die Möglichkeit, Stadtleben und Natur miteinander zu verbinden. Die Stadt bietet eine urbane Infrastruktur, ohne dass die Natur weit entfernt wäre. Der Fjord Byfjorden und die umliegenden Berge machen Spaziergänge, Ausflüge und Aktivitäten im Freien zu einem unkomplizierten Teil des Alltags.

Für viele Menschen ist auch die Balance zwischen Arbeit und Freizeit ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität. In Bergen lässt sich der Feierabend in der Natur verbringen, ohne auf die Angebote einer Stadt verzichten zu müssen.

Der grosse Haken: Es regnet häufig

So idyllisch die Lage klingt, Bergen hat auch eine Schattenseite: Die Stadt ist für ihr häufiges Regenwetter bekannt und zählt zu den niederschlagsreichen Städten Europas.

Die feuchte Witterung sorgt zwar für die üppig grüne Landschaft, kann den Alltag aber auch anstrengend machen. Wer viel Sonne und trockene Tage schätzt, dürfte sich mit dem Klima weniger leicht anfreunden. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind an den häufigen Regen gewöhnt und richten ihren Alltag entsprechend ein.

Bergen setzt damit andere Akzente als Städte, die vor allem mit Shopping, Unterhaltung und einem ausgeprägten Nachtleben werben. Hier stehen die Nähe zur Natur, die Lebensbedingungen und die Verbindung von Stadt und Landschaft im Vordergrund.

Bern ebenfalls unter den Top Ten

Bergen ist nicht die einzige europäische Stadt, die im Ranking weit vorne liegt. Auch Bern schafft es in die weltweiten Top Ten. Neben der Schweizer Bundesstadt finden sich dort unter anderem Oslo, Luxemburg, Dresden, Gent, Paris und Grenoble. Ausserhalb Europas gehören Canberra und Singapur zur Spitzengruppe.

Der Vergleich zeigt, dass Lebensqualität von mehr abhängt als von hohen Einkommen oder einem grossen Freizeitangebot. Auch Gesundheit, Wohnen, Infrastruktur und die Möglichkeiten, die freie Zeit zu gestalten, spielen eine Rolle.

Bergen verbindet diese Faktoren mit einer aussergewöhnlichen Landschaft. Wer gerne draussen unterwegs ist und sich vom Regen nicht abschrecken lässt, findet hier beste Voraussetzungen für einen naturverbundenen Alltag.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.