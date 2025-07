Während der 1. August teilweise ins Wasser fällt, zeigt sich am Horizont bereits ein Lichtblick. Die neue Woche bringt in der zweiten Hälfte den Sommer zurück. Zum Wochenende hin könnte das Thermometer sogar über 30 Grad klettern!

1/7 Aktuell heisst es noch etwas durchhalten – denn das Wetter bleibt bis Samstag unbeständig. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Wechselhaftes Wetter bis Samstag, ab Mitte nächster Woche kehrt der Sommer zurück

Ab Mittwoch bestimmt ein Hoch das Wetter mit viel Sonnenschein

Temperaturen könnten zum Wochenende über 30 Grad steigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Aktuell heisst es noch etwas durchhalten – denn das Wetter bleibt erstmal unbeständig. Doch der sehnlichst vermisste Sommer klopft bald wieder an der Tür. Ab Mitte der neuen Woche ist es endlich so weit: Mit viel Sonnenschein kommt die warme Jahreszeit zurück!

Am Donnerstag sorgt ein Tief im Raum Dänemark jedoch zunächst für wechselhaftes Wetter mit einem Mix aus sonnigen Abschnitten und einzelnen Regengüssen, so die Prognose von Meteo News. Bei 23 bis 24 Grad bleiben die Temperaturen verhalten.

Bis Samstag bleibt es wechselhaft

Auch der 1. August wird durch das Tief beherrscht. Meteorologe Roger Perret von Meteo News betont gegenüber Blick, dass sich das unbeständige Wetter auch an unserem Nationalfeiertag halte. Etwas Sonne, über den Tag verteilte Regengüsse und örtliche Gewitter würden das Feiertagswetter prägen. Für die Feuerwerke gibt der Meteorologe jedoch Entwarnung, denn im Laufe des Abends scheine sich das Wetter zu beruhigen.

Am Samstag bleibe das Wetter ebenso wechselhaft, von Schauern und örtlichen Gewittern durchsetzt, weiss Perret. Auch die Temperaturen lassen für Anfang August zu wünschen übrig: «Bei Temperaturen um 20 Grad wird es nicht sommerlich». Im Süden winken etwas wärmere 25 Grad. Die Stadtpolizei Zürich rät in Hinblick auf das lange Wochenende jedoch davon ab, dieses beim Böötlen oder Schwimmen in der Limmat zu geniessen – denn der Fluss führe viel Wasser.

Start in die neue Woche beginnt freundlicher

Doch bereits der Sonntag bringt einen kleinen Lichtblick. Dank verstärkt trockener Luft erwarte uns «etwas freundlicheres und teilweise recht sonniges Wetter, bei höchstens noch vereinzelten Regenschauern», weiss der Meteorologe. Auch mit den Temperaturen geht es aufwärts, im Süden schenken bis zu 28 Grad bereits mehr Sommer-Feeling.

Zum Start der neuen Woche gehe es mit einem freundlichen und meist trockenen Montag los. Die Temperaturen steigen auch im Norden etwas und pendeln sich um 23 Grad ein. Bis Dienstag bleibe das Wetter jedoch noch etwas durchzogen, betont Perret. Vereinzelt trübten am Dienstag ein paar Schauer den Wettereindruck, doch ab Mittwoch bestimme ein Hoch unser Wetter.

Ab Wochenmitte kommt der Sommer zurück

Und damit kommt der Sommer endlich wieder zurück! «Ab der zweiten Wochenhälfte erwartet uns bei zunehmend sommerlichen Temperaturen viel Sonnenschein», so der Experte von Meteo News. Das heisst: den Regenschirm wieder versorgen und die Sonnencreme herausholen. Und ab in die Badi oder auf den Balkon mit einem Aperol Spritz.

Ab Freitag und zum kommenden Wochenende hin wagt Meteo News in der 10-Tages-Prognose bereits einen verheissungsvollen Ausblick: Das Thermometer könnte wieder über 30 Grad klettern! Noch ist dieser Ausblick mit Vorsicht zu geniessen, aber immerhin ein Hoffnungsschimmer nach den trüben Tagen.

Die Wiederkehr des Sommers trifft zudem besonders gut ein. «In vielen Kantonen ist es die letzte Ferienwoche. Das sommerliche Wetter ist dann nochmals ein schönerer Abschluss», betont der Meteorologe.