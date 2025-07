Der Sommer macht aktuell Pause. Statt Wärme bringen die Hundstage anhaltenden Dauerregen und Gewitter. Weshalb spielt das Wetter ausgerechnet während den Sommerferien verrückt? In der aktuellen Podcast-Folge klärt Meteorologe Thomas Kleiber auf.

Nach einem hitzigen Juni regnet es gefühlt seit zwei Wochen durch. Ausgerechnet zur Sommerferien-Zeit sind wir weit von Badi-Wetter entfernt. Auch Pfadi-Lager oder Wanderaktivitäten fallen ins Wasser. Was ist nur los mit dem Sommer 2025, der eigentlich so vielversprechend gestartet hat? Weshalb dauert die aktuelle Schlechtwetterphase so lange und wann kommt die Wende?

In der aktuellen«Durchblick»-Folge verrät Meteorologe Thomas Kleiber, ob wir auf einen Lichtblick hoffen dürfen, erklärt, wie das hartnäckige Höhentief zustande kommt und zeigt auf, weshalb uns der Sommer mieser vorkommt, als er in Wahrheit ist.

