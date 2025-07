Zu schlechtes Wetter Fahne hängt am 1. August nicht am Säntis

Die überdimensionierte Schweizerfahne kann in diesem Jahr aufgrund des schlechten Wetters zum Nationalfeiertag nicht an der Nordwand des Säntis aufgehängt werden. Sie wird stattdessen an einem Hang auf der Schwägalp ausgerollt.

Publiziert: vor 12 Minuten | Aktualisiert: vor 4 Minuten